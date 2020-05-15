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Всем пострадавшим от наводнения от имени президента Узбекистана передается материальная помощь в размере 40 миллионов сумов.

Пострадавшие от наводнения сардобинцы получат по 40 млн сумов

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (50)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200515/14141364/Postradavshie-ot-navodneniya-sardobintsy-poluchat-po-40-mln-sumov.html

К 1 сентября люди уже смогут переселиться в новые квартиры и свои отремонтированные дома. Земельные участки под разрушенными домами останутся в распоряжении их хозяев.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Глава Узбекистана в Сардобинском районе встретился с местными жителями, сообщили в пресс-службе президента. 

"Я снова, уже в четвертый раз приехал к вам, чтобы организовать работу и узнать, как обстоят дела у жителей Сырдарьи. Каждый час, каждую минуту я спрашиваю о положении дел здесь, мне докладывают об этом по телефону", - обратился Шавкат Мирзиёев к жителям.

Отмечалось, что основной задачей является восстановление условий жизни населения, начаты работы по ремонту поврежденных домов и строительству нового жилья.

И ремонт, и строительство, отметил президент, будут выполнены за счет государства. К 1 сентября люди уже смогут переселиться в новые квартиры и свои отремонтированные дома. Земельные участки под разрушенными домами останутся в распоряжении их хозяев.

Президент Шавкат Мирзиёев провел встречу с жителями Сардобинского района.
Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Шавкат Мирзиёев провел встречу с жителями Сардобинского района.

Президент распорядился передать пострадавшим от наводнения (около 4,5 тысячи домовладельцам) материальную помощь в размере 40 миллионов сумов и бытовую технику.

На эти цели направлены средства, которые пожертвовал Алишер Усманов, на сумму 10 миллионов долларов. Хокимияты, министерства и ведомства, хозяйственные объединения и предприниматели также оказывают спонсорскую помощь жителям Сырдарьинской области.

Присутствовавшим на встрече сардобинцам вручены соответствующие подарочные сертификаты и банковские карты.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (50)
Теги:
ликвидация, Узбекистан, президент Узбекистана, Сырдарьинская область, Сардобинское водохранилище



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