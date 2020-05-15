Пострадавшие от наводнения сардобинцы получат по 40 млн сумов

К 1 сентября люди уже смогут переселиться в новые квартиры и свои отремонтированные дома. Земельные участки под разрушенными домами останутся в распоряжении их хозяев.

ТАШКЕНТ, 15 мая - Sputnik. Глава Узбекистана в Сардобинском районе встретился с местными жителями, сообщили в пресс-службе президента.

"Я снова, уже в четвертый раз приехал к вам, чтобы организовать работу и узнать, как обстоят дела у жителей Сырдарьи. Каждый час, каждую минуту я спрашиваю о положении дел здесь, мне докладывают об этом по телефону", - обратился Шавкат Мирзиёев к жителям.

Отмечалось, что основной задачей является восстановление условий жизни населения, начаты работы по ремонту поврежденных домов и строительству нового жилья.

И ремонт, и строительство, отметил президент, будут выполнены за счет государства. К 1 сентября люди уже смогут переселиться в новые квартиры и свои отремонтированные дома. Земельные участки под разрушенными домами останутся в распоряжении их хозяев.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев провел встречу с жителями Сардобинского района.

Президент распорядился передать пострадавшим от наводнения (около 4,5 тысячи домовладельцам) материальную помощь в размере 40 миллионов сумов и бытовую технику.

На эти цели направлены средства, которые пожертвовал Алишер Усманов, на сумму 10 миллионов долларов. Хокимияты, министерства и ведомства, хозяйственные объединения и предприниматели также оказывают спонсорскую помощь жителям Сырдарьинской области.

Присутствовавшим на встрече сардобинцам вручены соответствующие подарочные сертификаты и банковские карты.