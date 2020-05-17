В пострадавших районах Сырдарьи полностью восстановлено электроснабжение

1 мая из-за непогоды произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. В результате оказались затоплены несколько населенных пунктов, повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья. Также было повреждено много электрооборудования.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. В нескольких районах Сырдарьинской области, наиболее пострадавших от наводнения, полностью восстановлен доступ населения к электроэнергии, сообщают в Минэнерго.

"В 12 населенных пунктах Сардобинского, Околтинского и Мирзаабадского районов Сырдарьинской области полностью восстановлено энергоснабжение и исключены перебои в подаче электроэнергии, возникшие в результате аварии на Сардобинском водохранилище", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день, специалисты отремонтировали и ввели в эксплуатацию три подстанции, 92 трансформаторных подстанции и 273 километра линий электропередачи (4 963 электрические опоры).

В результате всех проведенных работ, во всех 7 987 домохозяйствах была полностью восстановления подача энергоснабжения.

Напомним: 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Были затоплены несколько населенных пунктов, разрушены и повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья. Пострадали даже южные районы Казахстана.

Жертвами стихии стали шесть человек (две женщины и четверо мужчин), еще один числится пропавшим без вести.

Следственным управлением Службы государственной безопасности Узбекистана были возбуждены уголовные дела по статьям "Должностная халатность" и "Нарушение правил безопасности при проведении горных работ, строительства или взрывных работ" УК РУз.

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Следователи прорабатывают четыре версии случившегося: ошибки проектирования, несоблюдение строительных норм и правил, ошибки процесса эксплуатации и стихийное бедствие.