Число жертв наводнения в Сырдарье выросло до шести человек – МЧС

Представитель МЧС сообщил, что среди погибших две женщины и четверо мужчин, еще один числится пропавшим без вести.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Число погибших в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища выросло до шести, еще один числится пропавшим без вести, заявил в ходе очередной сессии международного пресс-клуба начальник организационно-аналитического управления МЧС страны Камилжон Арипов.

Представитель МЧС сообщил, что среди погибших две женщины и четверо мужчин, еще один числится пропавшим без вести.

Ранее в министерстве сообщали, что 56 человек были госпитализированы в результате прорыва дамбы, погибли четыре человека. Кроме того, были эвакуированы около 90 тысяч жителей. Они размещены в школах, колледжах, предприятиях, часть пострадавших приняли к себе жители соседних районов. В результате наводнения также причинен ущерб ряду населенных пунктов Туркестанской области Казахстана.

Генпрокуратура в связи с наводнением возбудила уголовное дело по статьям "должностная халатность" и "нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ". Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет. Следствие ведет Служба госбезопасности страны.

Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды и предназначено для подачи воды на посевные площади шести районов Сырдарьинской и Джизакской областей.

Первого мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Были затоплены несколько населенных пунктов, разрушены и повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья. В тот же день отток воды из водохранилища прекратился.