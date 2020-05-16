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Ситуация в Сырдарьинской области, где произошел прорыв дамбы на Сардобском водохранилище

Число жертв наводнения в Сырдарье выросло до шести человек – МЧС

Пресс-служба президента Узбекистана
Происшествия
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (52)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200516/14146752/Chislo-zhertv-navodneniya-v-Syrdare-vyroslo-do-shesti-chelovek--MChS.html

Представитель МЧС сообщил, что среди погибших две женщины и четверо мужчин, еще один числится пропавшим без вести.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Число погибших в результате прорыва дамбы Сардобинского водохранилища выросло до шести, еще один числится пропавшим без вести, заявил в ходе очередной сессии международного пресс-клуба начальник организационно-аналитического управления МЧС страны Камилжон Арипов.

Представитель МЧС сообщил, что среди погибших две женщины и четверо мужчин, еще один числится пропавшим без вести.

Ранее в министерстве сообщали, что 56 человек были госпитализированы в результате прорыва дамбы, погибли четыре человека. Кроме того, были эвакуированы около 90 тысяч жителей. Они размещены в школах, колледжах, предприятиях, часть пострадавших приняли к себе жители соседних районов. В результате наводнения также причинен ущерб ряду населенных пунктов Туркестанской области Казахстана.

МЧС
Спасатели МЧС остановили утечку воды из водохранилища в Сырдарье

Генпрокуратура в связи с наводнением возбудила уголовное дело по статьям "должностная халатность" и "нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ". Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет. Следствие ведет Служба госбезопасности страны.

Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды и предназначено для подачи воды на посевные площади шести районов Сырдарьинской и Джизакской областей.

Первого мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Были затоплены несколько населенных пунктов, разрушены и повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья. В тот же день отток воды из водохранилища прекратился.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (52)
Теги:
Узбекистан, Международный пресс-клуб, МЧС Узбекистана, погибшие, наводнение, Сардобинское водохранилище



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