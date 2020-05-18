Генпрокуратура РУз прекратила уголовное дело в отношении врача с COVID-19

Речь идет о начальнике отделения Акдарьинского районного медицинского объединения Х. Д., который заразил коронавирусом 34 человек.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана приняла решение прекратить уголовное дело, которое ранее было возбуждено прокуратурой Самаркандской области в отношении заведующего отделением медучреждения в регионе.

Напомним: скандал разразился после того, как выяснилось, что несмотря на явные признаки коронавирусной инфекции, врач продолжал работать — 34 человека, контактировавшие с ним, заразились COVID-19.

В отношении медика было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 257-1 УК РУз ("Нарушение санитарного законодательства или антиэпидемических правил").

За своего коллегу поспешили вступиться в Министерстве здравоохранения. В ведомстве объяснили, почему решение о возбуждении уголовного дела необходимо было отменить: врач действовал неумышленно, закон следует трактовать одинаково для всех, а не только для медработников.

В Минздраве отметили, что Х. Д. с высокой долей вероятности заразился COVID-19 в процессе работы с пациентами. При этом это не отменяет того, что врач допустил халатность по отношению к своему здоровью и подверг риску тех, с кем контактировал.

Позицию ведомства разделили в Генпрокуратуре, о чем проинформировал пресс-секретарь Минздрава Фуркат Санаев.

"Сегодня Генеральная прокуратура откликнулась на наше обращение. В нем говорится, что ведомство поспешно приняло решение возбудить уголовное дело против Х.Д. <...> Генеральная прокуратура отменила решение Следственного управления при Самаркандском областном УВД о возбуждении уголовного дела против Х.Д. по части 1 статьи 257-1 Уголовного кодекса", — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что Генпрокуратура приняла справедливое решение, приняв во внимание ту самоотверженность, которую узбекские врачи демонстрируют в это непростое время.

В ведомстве добавили, что быстрое и положительное решение, вынесенное в отношении врача, порадует остальных медиков и создаст основу для дальнейшего ответственного подхода к своей профессии.