Около 250 узбекистанцев вылетят на родину из Петербурга в ближайшее время

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Около 250 узбекистанцев вылетят во вторник в Ташкент из Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в посольстве республики в России.

"Вывозной рейс Uzbekistan Airways во вторник вылетел из Ташкента в Петербург, он доставит чартерным рейсом 41 россиянина. На обратном пути чартерный рейс доставит домой граждан Узбекистана. Согласно онлайн-табло аэропорта Пулково, его вылет назначен на 13.30 мск", - говорится в информации.

Это был третий чартер из столицы Узбекистана в РФ после длительной паузы. В минувшие выходные Uzbekistan Airways также доставил 191 россиянина в Ростов-на-Дону и Казань.

Генконсульство РУз в Петербурге: мы обязательно поможем всем соотечественникам >>

Напомним, с 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.