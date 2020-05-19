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Терминал аэропорта Пулково-1 в Санкт-Петербурге

Около 250 узбекистанцев вылетят на родину из Петербурга в ближайшее время

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (492)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200519/14163568/Okolo-250-uzbekistantsev-vyletyat-na-rodinu-iz-Peterburga-v-blizhayshee-vremya.html

Согласно онлайн-табло аэропорта Пулково, вылет самолета назначен на 13.30 по московскому времени.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Около 250 узбекистанцев вылетят во вторник в Ташкент из Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в посольстве республики в России.

"Вывозной рейс Uzbekistan Airways во вторник вылетел из Ташкента в Петербург, он доставит чартерным рейсом 41 россиянина. На обратном пути чартерный рейс доставит домой граждан Узбекистана. Согласно онлайн-табло аэропорта Пулково, его вылет назначен на 13.30 мск", - говорится в информации.

Это был третий чартер из столицы Узбекистана в РФ после длительной паузы. В минувшие выходные Uzbekistan Airways также доставил 191 россиянина в Ростов-на-Дону и Казань.

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Напомним, с 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (492)
Теги:
авиаперелет, самолет, Самолет, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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