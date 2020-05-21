Координационный центр завершил работу - итоги

Волонтеры центра работали с рекомендациями из махаллей, запросы поступали также и в социальные сети.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. Координационный центр благотворительной помощи в Ташкенте завершил свою работу, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

В Ташкенте создан координационный центр для помощи волонтерам >>

Почти за два месяца с момента образования центра на номер 11-97 поступил в общей сложности 65 431 звонок с обращениями от граждан.

Волонтеры центра работали и с рекомендациями из махаллей, их было 16 747. В социальные сети также поступали запросы о помощи, их насчитали 2 458.

Таким образом, 84 636 семей, нуждающихся в социальной поддержке, получили ее от волонтеров центра.

В общей сложности граждане получили почти 950 тонн продовольствия.

Певица Севара Назархан также работала в Едином координационном центре помощи социально незащищенным категориям граждан. Особенностями работы она поделилась в интервью с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

"Иногда требуется психологическая поддержка, знакомый голос сразу позволяет человеку расслабиться и быстро сообщить нужную информацию. В общении важна любая деталь, любой момент, каждая мелочь. Иногда и песню споешь – кусочек, конечно, секунд 5-7. Звонки должны завершаться очень быстро – слишком много обращений," - поделилась артистка.

Нужно быть готовым к любой ситуации, не растеряться и быстро дать ответ на заданный вопрос, рассказала Назархан.