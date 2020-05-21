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Помощь рядом: как работают волонтеры в координационном центре Ташкента

Координационный центр завершил работу - итоги

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200521/14177980/Koordinatsionnyy-tsentr-zavershil-rabotu-itogi.html

Волонтеры центра работали с рекомендациями из махаллей, запросы поступали также и в социальные сети.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. Координационный центр благотворительной помощи в Ташкенте завершил свою работу, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

В Ташкенте создан координационный центр для помощи волонтерам >>

Почти за два месяца с момента образования центра на номер 11-97 поступил в общей сложности 65 431 звонок с обращениями от граждан.

Единый координационный центр, организованный в столичном Узэкспоцентре, начал благотворительные работы
Sputniк / Дильшода Рахматова
Более 250 тысяч семей получили помощь во время карантина

Волонтеры центра работали и с рекомендациями из махаллей, их было 16 747. В социальные сети также поступали запросы о помощи, их насчитали 2 458. 

Таким образом, 84 636 семей, нуждающихся в социальной поддержке, получили ее от волонтеров центра.

В общей сложности граждане получили почти 950 тонн продовольствия.

Певица Севара Назархан также работала в Едином координационном центре помощи социально незащищенным категориям граждан. Особенностями работы она поделилась в интервью с корреспондентом Sputnik Узбекистан. 

"Иногда требуется психологическая поддержка, знакомый голос сразу позволяет человеку расслабиться и быстро сообщить нужную информацию. В общении важна любая деталь, любой момент, каждая мелочь. Иногда и песню споешь – кусочек, конечно, секунд 5-7. Звонки должны завершаться очень быстро – слишком много обращений," - поделилась артистка.

Нужно быть готовым к любой ситуации, не растеряться и быстро дать ответ на заданный вопрос, рассказала Назархан.

Теги:
Узбекистан, гуманитарная помощь, помощь, коронавирус, Хокимият Ташкента, благотворительность



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