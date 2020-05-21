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Специалисты здравоохранения Республики Узбекистан провели тренинг по методам ношения медицинской формы

На помощь соседям: в Таджикистан прибыли узбекские медики

Министерство здравоохранения РТ
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200521/14180244.html

Возглавляет команду заслуженный врач Узбекистана Неъматджон Ибрагимов. В составе коллектива медиков - эпидемиолог, вирусолог и двое анестезиологов.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Врачи из Узбекистана прибыли в Согдийскую область Таджикистана для того, чтобы помочь таджикским коллегам побороть COVID-19. Об этом сообщает редакция Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу администрации области.

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Возглавляет команду заслуженный врач Узбекистана Неъматджон Ибрагимов. На встрече с главой региона Раджаббой Ахмадзодой прозвучало, что группа медиков вместе с таджикскими докторами уже в течение двух дней работают в больницах Согда.

"Лечение больных проходит профессионально. Если опытные врачи так будут работать и дальше, то в ближайшее время в борьбе против COVID-19 они одержат полную победу", – рассказал Неъматджон Ибрагимов.

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Напомним, в начале мая первая группа узбекских врачей отправилась в Таджикистан, чтобы помочь соседней стране в борьбе с коронавирусной инфекцией. Среди них анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, эпидемиологи, инфекционисты, вирусологи.

В планах докторов - помочь таджикским коллегам в организации профилактики, осуществлении контроля и лечения COVID-19.

Теги:
врачи, лечение, коронавирус, Узбекистан, Таджикистан



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