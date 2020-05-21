В Узбекистане создается национальный правовой информационный центр "Адолат"

Государственное учреждение образовано на базе центра правовой информации "Адолат", редакции газеты "Инсон ва конун" и редакции общественно-правового журнала "Хукук ва бурч" при Минюсте.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Узбекистане в соответствии с указом президента создается национальный правовой информационный центр "Адолат", сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики.

Государственное учреждение образовано на базе центра правовой информации "Адолат", редакции газеты "Инсон ва конун" и редакции общественно-правового журнала "Хукук ва бурч" при Минюсте.

При этом редакции газеты "Инсон ва конун" и журнала "Хукук ва бурч" продолжат работать в прежнем формате.

Информационный центр "Адолат" станет ведущим государственным учреждением страны в сферах подготовки и оперативного доведения до граждан и исполнителей правовой информации и материалов, направленных на повышение правосознания и правовой культуры.

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