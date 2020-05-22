Группа узбекских медиков вернулась из Таджикистана

На основе рекомендаций узбекских коллег, был создан Саll-центр для оперативного рассмотрения и разрешения обращений населения по поводу коронавирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В начале мая врачи из Узбекистана отправились в Таджикистан для того, чтобы помочь коллегам преодолеть распространение коронавируса в стране. Сегодня, завершив миссию, медики вернулись домой, сообщили в пресс-службе Минздрава.

В Таджикистане узбекские доктора провели серию научных конференций, делились опытом преодоления эпидемиологического кризиса в Узбекистане, рассказали о мерах, принятых для предотвращения распространения инфекции.

Были проведены мастер-классы по лечению пациентов, использованию средств индивидуальной защиты, соблюдению правил гигиены и выполнению дезинфекционных мероприятий в больницах.

Пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана Встреча врачей, вернувшихся их Таджикистана

В министерстве здравоохранения Таджикистана была создана центральная группа ведущих специалистов для изучения ситуации с коронавирусной инфекцией в стране, планирования дополнительных мер при необходимости, оказания квалифицированной медицинской помощи пациентам, находящимся в тяжелом состоянии.

На основе рекомендаций узбекских коллег, был создан Саll-центр для оперативного рассмотрения и разрешения обращений населения по поводу коронавирусной инфекции. С целью защиты население от коронавируса через мобильные компании было начато систематическое SMS-оповещание.

Все восемь членов медицинской группы, побывавшие в Таджикистане, награждены нагрудным знаком "Отличник здравоохранения Республики Узбекистан".

Напомним, вчера мы сообщали о том, что вторая группа узбекских врачей сейчас находится в Согдийской области Таджикистана.