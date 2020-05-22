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Встреча врачей, вернувшихся их Таджикистана

Группа узбекских медиков вернулась из Таджикистана

Пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200522/14193318/Gruppa-uzbekskikh-medikov-vernulas-iz-Tadzhikistana.html

На основе рекомендаций узбекских коллег, был создан Саll-центр для оперативного рассмотрения и разрешения обращений населения по поводу коронавирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В начале мая врачи из Узбекистана отправились в Таджикистан для того, чтобы помочь коллегам преодолеть распространение коронавируса в стране. Сегодня, завершив миссию, медики вернулись домой, сообщили в пресс-службе Минздрава.

UzAuto Motors отправила автомобили скорой помощи в Таджикистан
Пресс-служба
Компания UzAuto Motors отправила автомобили скорой помощи в Таджикистан

В Таджикистане узбекские доктора провели серию научных конференций, делились опытом преодоления эпидемиологического кризиса в Узбекистане, рассказали о мерах, принятых для предотвращения распространения инфекции.

Были проведены мастер-классы по лечению пациентов, использованию средств индивидуальной защиты, соблюдению правил гигиены и выполнению дезинфекционных мероприятий в больницах.

Встреча врачей, вернувшихся их Таджикистана
Пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана
Встреча врачей, вернувшихся их Таджикистана

В министерстве здравоохранения Таджикистана была создана центральная группа ведущих специалистов для изучения ситуации с коронавирусной инфекцией в стране, планирования дополнительных мер при необходимости, оказания квалифицированной медицинской помощи пациентам, находящимся в тяжелом состоянии.

На основе рекомендаций узбекских коллег, был создан Саll-центр для оперативного рассмотрения и разрешения обращений населения по поводу коронавирусной инфекции. С целью защиты население от коронавируса через мобильные компании было начато систематическое SMS-оповещание.

Все восемь членов медицинской группы, побывавшие в Таджикистане, награждены нагрудным знаком "Отличник здравоохранения Республики Узбекистан".

Напомним, вчера мы сообщали о том, что вторая группа узбекских врачей сейчас находится в Согдийской области Таджикистана.

Теги:
врачи, Таджикистан, Узбекистан, коронавирус



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