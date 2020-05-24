Коронавирус в Узбекистане: главное на 24 мая

Сегодня были выписаны граждане, проходившие лечение от COVID-19 в инфекционных учреждениях Ташкента, а также Навоийской и Самаркандской областей.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической обстановке в республике к этому часу.

Новые данные по количеству выявленных случаев

С момента последней сводки о коронавирусе, опубликованной на нашем сайте, COVID-19 был выявлен еще у 61 человека.

Таким образом, по последним данным Минздрава на 16.00 по ташкентскому времени, в стране зафиксировано 3 150 случаев заражения опасным вирусом.

На лечении в инфекционных учреждениях республики находятся 572 пациента.

Динамика выздоровлений

Сегодня стало известно о том, что вылечиться от COVID-19 удалось еще 40 гражданам.

Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Ташкенте, Наманганской, Самаркандской и Навоийской областях.

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Общее число победивших болезнь, по данными Минздрава, составляет 2 565 человек.

Таким образом, уровень выздоровления от коронавируса в стране составляет 81,4% от всех выявленных случаев заболевания.

Вирус дошел до Государственного налогового комитета

В ГНК подтвердили информацию о том, что у одного из сотрудника ведомства был выявлен COVID-19.

Правда, речь идет о работнике Центра повышения квалификации при ГНК, который расположен в другом районе столицы.

Заболевший мог контактировать с остальными сотрудниками ведомства, поэтому всех их было решено протестировать на коронавирус.

Ранее мы писали о массовом тестировании работников рынков и торговых комплексов Ташкента. Сделать это было решено после того, как как инфекция была выявлена на столичном рынке "Урикзор".

Мирзиёев поблагодарил Эрдогана за помощь в борьбе с COVID-19

Накануне состоялся телефонный разговор между главой республики Шавкатом Мирзиёевым и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Помимо вопросов экономического и политического сотрудничества, стороны обсудили меры по борьбе с пандемией.

Президенты стран выразили взаимную поддержку тех мер, которые принимаются в государствах для того, чтобы снизить негативное влияние от коронавируса на экономику и жизнь граждан.

Также Мирзиёев поблагодарил своего коллегу за оказанную практическую помощь в борьбе с пандемией.

Напомним, что на днях Турция направила Узбекистану гуманитарный груз в виде 50 аппаратов ИВЛ своего производства.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 5,31 миллиона, скончались свыше 342 тысяч человек, выздоровели — более 2,11 миллиона.