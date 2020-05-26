В Узбекистане могут начать экспресс-тесты на выявление антител к коронавирусу

В республике в ближайшее время могут начаться обследования на наличие антител экспресс-тестами. Читайте подробности!

ТАШКЕНТ, 26 мая - Sputnik. В Узбекистане в скором времени могут начать экспресс-тестирование на выявление антител к коронавирусу, сообщил главный санитарный инспектор Нурмат Отабеков.

"Большинство экспресс-тестов направлены на определение антител в крови переболевших пациентов и их титров. В стандартах диагностических лабораторий республики используются экспресс методы", - говорится в сообщении.

По словам Отабекова, что в республике в ближайшее время могут начаться обследования на наличие антител экспресс-тестами.

Напомним, по анализу крови из вены методом ИФА (ИХЛА) можно определить наличие вируса в организме человека или иммунитета к нему. Метод позволяет выявить три категории людей.

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Во-первых, он выявляет бессимптомных носителей вируса, которые могут и не подозревать о том, что инфицированы. Это позволит вовремя изолировать их и минимизировать риск распространения вируса.

Во-вторых, анализ выявит зараженных с легкой и средней тяжестью течения заболевания – тех жителей, у кого с момента заражения уже прошло две недели. Спустя такое время вирус уже мог опуститься в легкие, поэтому мазок из носа и ротоглотки методом ПЦР может не диагностировать коронавирус в организме.

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В-третьих, тест покажет наличие иммунитета, то есть позволит выявить тех жителей, у которых уже выработаны антитела к вирусу.

Тестирование позволит понять, какое количество людей переболело, и какой сформирован коллективный иммунитет.