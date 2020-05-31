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Дорожный знак с надписью Карантин

Один из районов Кашкадарьинской области закрыли на карантин

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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46010
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200531/14255892/Odin-iz-rayonov-Kashkadarinskoy-oblasti-zakryli-na-karantin.html

В настоящее время выезд и въезд в район перекрыты. Движение транспортных средств и пешеходов строго контролируется. Ситуация находится на контроле местной администрации.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Китабском районе Кашкадарьинской области ужесточили карантинный режим.

Пустые улицы Ташкента
Sputnik / Дильшода Рахматова
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Въезд на эту территорию приостановлен. 

В настоящее время движение транспорта и пешеходов по району ограничено.

По информации Минздрава, данное решение было принято в качестве меры предосторожности против дальнейшего распространения инфекции.

"В связи с тем, что в этом районе зафиксировано подозрение на наличие коронавирусной инфекции у человека, который контактировал со многими гражданами, меры предосторожности временно усилены", — сообщили в ведомстве.

Администрация Китабского района просит всех граждан просит строго соблюдать карантинные и санитарно-эпидемиологические требования и оставаться дома.

Жителей района призвали не паниковать и отнестись с понимаем к тому, что данная мера необходима для того, чтобы позволит защитить их от заболевания.

"Опасность проникновения и распространения коронавируса в районе в настоящее время требует принятия предварительных мер предосторожности. <...> Мы просим вас не верить слухам и помочь себе, своей семье и близким, соблюдая карантинные требования!", — говорится в сообщении местной администрации.

Напомним: ранее в "красную" зону была переведена Навоийская область. Аналогичные меры были приняты в отношении ряда районов Ташкентской области и Шафирканского района Бухарской области.

Теги:
коронавирус, Узбекистан, Карантин, Кашкадарьинская область



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