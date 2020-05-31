Один из районов Кашкадарьинской области закрыли на карантин

В настоящее время выезд и въезд в район перекрыты. Движение транспортных средств и пешеходов строго контролируется. Ситуация находится на контроле местной администрации.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Китабском районе Кашкадарьинской области ужесточили карантинный режим.

Въезд на эту территорию приостановлен.

В настоящее время движение транспорта и пешеходов по району ограничено.

По информации Минздрава, данное решение было принято в качестве меры предосторожности против дальнейшего распространения инфекции.

"В связи с тем, что в этом районе зафиксировано подозрение на наличие коронавирусной инфекции у человека, который контактировал со многими гражданами, меры предосторожности временно усилены", — сообщили в ведомстве.

Администрация Китабского района просит всех граждан просит строго соблюдать карантинные и санитарно-эпидемиологические требования и оставаться дома.

Жителей района призвали не паниковать и отнестись с понимаем к тому, что данная мера необходима для того, чтобы позволит защитить их от заболевания.

"Опасность проникновения и распространения коронавируса в районе в настоящее время требует принятия предварительных мер предосторожности. <...> Мы просим вас не верить слухам и помочь себе, своей семье и близким, соблюдая карантинные требования!", — говорится в сообщении местной администрации.

Напомним: ранее в "красную" зону была переведена Навоийская область. Аналогичные меры были приняты в отношении ряда районов Ташкентской области и Шафирканского района Бухарской области.