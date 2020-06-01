Коронавирус в Узбекистане: главное на 1 июня

Начало лета ознаменовалось чередой приятных событий: 22 пациента вылечились от коронавирса, а в Алмалыке прошла первая свадьба на 30 человек. К тому же, в "зеленых" зонах теперь разрешена деятельность летних лагерей отдыха.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Самые важные новости об эпидемиологической обстановке в стране к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Выявленные случаи заболевания COVID-19

С момента последней сводки о пандемии COVID-19, опубликованной на нашем сайте, коронавирусная инфекция была выявлена еще у 90 граждан. Таким образом, по последним данным Минздрава, в стране зафиксировано 3 673 случаев заражения вирусом.

В Ташкенте было выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом (среди населения — 3, среди граждан, находящихся на карантине в стационарах — 4).

В частности, инфекция была подтверждена у продавца торгового комплекса "Урикзор" и у его дочери, а также у продавца магазина, расположенного в Юнусабадском районе, и у его жены, которые закупали продукты на этом рынке для дальнейшей реализации.

Помимо этого, среди населения вирус выявлен и в других регионах: по одному в Ташкентской и Сырдарьинской областях, а двое являются водителями дальнего следования.

На лечении в инфекционных больницах республики находится 810 пациентов.

На 1 июня число жертв опасной болезни составляет 15 человек — смерть пациента в Китабском районе не связана с COVID-19 — оба теста оказались отрицательными.

Динамика выздоровлений

Минздрав сообщил, что полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 22 пациентам. Таким образом, на данный момент, общее число граждан республики, победивших болезнь, составляет 2 859 человек.

Полномочия СЭС и новые послабления

Главный государственный санитарный инспектор Нурмат Атабеков разъяснил действующие эпидемиологические нормы и полномочия соответствующих структур. В частности, во время карантина сотрудники СЭС могут проверять не только производственный процесс, но и все субъекты предпринимательства, предварительно оповестив их.

На данный момент остается в силе ограничение на деятельность всех видов образовательных учреждений и учебных центров.

Сейчас невозможно полностью отменить карантин в зонах, где не были выявлены больные коронавирусом, так как ситуация может измениться очень быстро.

В то же время в "зеленых" зонах разрешена деятельность летних лагерей отдыха. Дети смогут выехать на природу, чтобы укрепить здоровье на свежем воздухе.

Помощь зарубежных стран

Китай направил Узбекистану очередную часть гуманитарной помощи общим весом 21,5 тонна. Груз состоит из медицинских комбинезонов, масок КН95 и перчаток.

Из Южной Кореи при содействии посольства Узбекистана в Сеуле был снова отправлен груз весом около 9,5 тонны, состоящий из 40 единиц шприцевых насосов, 15 тысяч упаковок антисептических средств и 12 единиц многофункциональных медицинских кроватей с матрацем и автоматическим механизмом.

Самарканд без стикеров

В Самаркандской области автомобилистам разрешили передвигаться на собственных машинах, мототранспортных средствах и велосипедах без специальных разрешительных стикеров.

Первая свадьба

В Алмалыке прошла первая свадьба на 30 человек во время карантина.

Напомним, с 1 июня в "зеленых" зонах семейные торжества и свадьбы допускаются только в собственных домах и дворах граждан с участием не более 30 человек.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.