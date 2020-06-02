Можно ли стать сварщиком онлайн - ответ Минтруда

Качество получаемых знаний гораздо выше, а времени, за которое сварщик может отшлифовать свои навыки, потребуется меньше.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Онлайн-курсы по сварке стартовали в моноцентре "Ишга мархамат" (пер. с узб. - "Добро пожаловать на работу") при Министерстве занятости и трудовых отношений республики. Обучение проходит в сотрудничестве с узбекско-китайским центром профессиональной подготовки из КНР.

Дистанционное повышение квалификации специалистов-сварщиков, считают в ведомстве, это совершенно новый уровень сотрудничества. Качество получаемых знаний гораздо выше, а времени, за которое сварщик может отшлифовать свои навыки, потребуется меньше.

При этом профессия сварщика очень востребована на профессиональном рынке Узбекистана. Следует отметить, что такое партнерство было установлено в октябре прошлого года.

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А в середине мая 2020 года Минтруд предложил узбекистанцам освоить профессию дистанционно. Ведомство совместно с Программой развития ООН (ПРООН) запустило проект в виде электронной платформы онлайн-обучения востребованным профессиям.

Для жителей республики будет доступен широкий спектр уникального видеоконтента по различным профессиям. Все онлайн-уроки будут размещены на платформе, а также на сайте и в социальных сетях Минтруда Республики Узбекистан.