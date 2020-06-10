Узбекским студентам в РФ, которые умолчали о коронавирусе, сделали выговор

Их болезнь прошла в легкой форме, и сейчас молодые люди здоровы. Они сдают экзамены согласно образовательной программе.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. В Санкт-Петербурге студенты Петербургского государственного университета путей сообщения скрыли положительные результаты тестов на наличие коронавируса, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на слова Алишера Бабаева.

"Руководство вуза ограничилось замечанием в адрес студентов, которые скрыли положительные результаты тестов на наличие коронавируса", - заявил Бабаев.

По его словам, болезнь прошла в легкой форме, и сейчас молодые люди здоровы. Они сдают экзамены согласно образовательной программе.

В то же время, руководство ПГУПС предупредило всех своих студентов, аспирантов и сотрудников, что они должны незамедлительно сообщать, если у них выявят инфекцию. В этом случае их должны вовремя изолировать.

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Ранее оперативный штаб вуза совместно с руководством факультетов обратился к ректору ПГУПСа с ходатайством о привлечении студентов к дисциплинарной ответственности "вплоть до отчисления из университета за нарушение правил проживания в общежитии", проинформировали в университете.

Согласно материалам на сайте вуза, ранее в конце апреля ректор ПГУПС в своем обращении к студентам сообщал о "нескольких случаях" заболевания коронавирусной инфекцией среди обучающихся и закрытии на карантин третьего корпуса общежития №5, где был выявлен один заразившийся студент.

Напомним, Санкт-Петербург постепенно возвращается к нормальной жизни. Еще месяц назад число заболевших было в 8-10 раз выше количества выздоровевших, а коэффициент распространения нового коронавируса превышал единицу.

За последние сутки в Петербурге зафиксировано 313 новых случаев заражения коронавирусом. При этом количество выздоровевших за сутки в Северной столице превысило число заразившихся — излечились от коронавируса 482 человека.