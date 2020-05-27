Узбекские студенты в РФ умолчали о заражении COVID-19 и могут быть отчислены

Самостоятельно пройдя тест на коронавирус, студенты не проинформировали администрацию университета о полученных положительных результатах обследования, вследствие чего были с опозданием изолированы от остальных проживающих в общежитии.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Ряду студентов и аспирантов Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) из Узбекистана грозит отчисление из-за того, что они вовремя не уведомили администрацию вуза о положительных тестах на коронавирус, сообщает пресс-служба университета.

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"В результате несоблюдения (санитарно-эпидемиологических - ред.) требований, ряд аспирантов и студентов из республики Узбекистан, проживающих в общежитии, оказались инфицированы. Самостоятельно пройдя тест на коронавирус, они не проинформировали администрацию университета, заведующего общежитием о полученных положительных результатах обследования, вследствие чего были с опозданием изолированы от остальных проживающих в общежитии", - говорится в сообщении.

Рассмотрев эту ситуацию, оперативный штаб вуза совместно с руководством факультетов обратился к ректору ПГУПСа с ходатайством о привлечении студентов к дисциплинарной ответственности "вплоть до отчисления из университета за нарушение правил проживания в общежитии", проинформировали в университете.

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Согласно материалам на сайте вуза, ранее в конце апреля ректор ПГУПС в своем обращении к студентам сообщал о "нескольких случаях" заболевания коронавирусной инфекцией среди обучающихся и закрытии на карантин третьего корпуса общежития №5, где был выявлен один заразившийся студент.

Напомним, в феврале этого года власти Узбекистана предложили соотечественникам, которые получают образование в высших учебных заведениях Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, перевестись в вузы родной страны.

Ранее узбекские студенты не имели такой возможности. Решение о запуске программы по добровольному переводу было принято из-за того, что родители многократно жаловались в Народные приемные президента на сложности с отправкой денег детям.