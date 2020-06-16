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Куда ушли деньги благотворительного фонда "Саховат ва кумак" - отчет

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (590)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200616/14350854/Kuda-ushli-dengi-blagotvoritelnogo-fonda-Sakhovat-va-kumak---otchet.html

С момента основания в фонд "Саховат ва кумак" поступили средства от спонсоров и организаций на общую сумму 194 млрд 625 млн сумов для поддержки узбекистанцев, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

ТАШКЕНТ, 16 июн - Sputnik. Руководитель пресс-службы Министерства по поддержки махалли и семьи Саодат Боймирзаева в рамках брифинга в штабе АИМК отчиталась о целевом использовании средств благотворительного фонда "Саховат ва кумак" (пер. с узб. - "Доброта и поддержка").

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На сегодняшний день в фонд поступило более 194,5 млрд сумов. Из них почти 119 млрд сумов ушло на поддержку 300 383 семей.

Лекарства, защитные маски и антисептики на сумму почти 400 млн сумов получили 2 822 семьи. Гуманитарная помощь, состоящая из других видов продукции, на сумму более 9,5 млрд сумов была оказана 24 619 семьям. Финансовую помощь в размере свыше 71 млрд сумов наличными получили 67 296 семей.

Кроме этого, следует из отчета Боймирзаевой, предприниматель Алишер Усманов пожертвовал в фонд 5 млн долларов. Эти средства (2,5 млн сумов каждому) были переведены на пластиковые карты более чем 19 тысячам граждан, нуждающихся в социальной поддержке. В том числе, по 2,5 млн сумов перечислено на пластиковые карты 1515 граждан 63 махаллей Ташкента. Списки были сформированы хокимиятами Андижана, Намангана, Ташкента и Ташкентской области.

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Напомним, фонд "Саховат ва кумак" создан без организации юридического лица при отделении "Махалли". 23 апреля 2020 года в Аккурганском филиале ОАКБ "Микрокредитбанк" на него открыли расчетный счет, а в мае был выявлен факт нецелевой растраты средств. В финучреждении вовремя не предприняли меры по отмене права подписи или запрета подписи бывшего председателя районного отделения фонда и главного бухгалтера на платежных документах. Допущенная оплошность привела к растрате средств.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (590)
Теги:
малообеспеченные семьи, Узбекистан, коронавирус, пандемия, благотворительность



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