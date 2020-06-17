Коронавирус в Узбекистане: главное на 17 июня

В стране за сутки зафиксировали 145 новых случаев заражения. Вылечились 35 человек, в том числе 70-летний пациент из Самаркандской области.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

В стране за сутки выявили 145 случаев инфицирования COVID-19. В то числе 73 — у граждан, находящихся в карантинном центре в Ташкентской области и четыре — в Бухарской области (из них три — среди населения и один — у контактировавших с заболевшими).

Общее число достигло 5 638.

Динамика выздоровлений

По данным Министерства здравоохранения, количество вылечившихся увеличилось на 35 — до 4 131 человек. Выздоровевших, напомним, больше не отправляют на 14-дневную дополнительную реабилитацию: опыт показал, что среди них не было рецидивов заболевания. Граждане остаются под медицинским наблюдением в домашних условиях.

Свадьба закончилась массовым карантином

В Музрабадском районе Сурхандарьинской области прошло грандиозное празднование по случаю бракосочетания. На торжество были приглашены 250 человек, всех их поместили на карантин.

Лечение на дому

Пациентов с легкой и бессимптомной формами заболевания коронавирусом станут лечить в домашних условиях с учетом зарубежного опыта. Граждане будут находиться под постоянным наблюдением врачей.

Протокол лечения изменится с учетом международных рекомендаций, а также опыта таких стран, как Великобритания и Россия.

Благотворительность

Международный фонд Фаттаха Шодиева передал в Научно-исследовательский институт вирусологии в Ташкенте медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для врачей.

Данный НИИ — первое медучреждение страны, принявшее больных с COVID-19. Его директор Эркин Мусабаев считает, что приобретенные фондом средства защиты и медицинское оборудование помогут врачам в оперативном диагностировании и лечении пациентов.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.