В школах будут введены новые факультативные предметы

В новом 2020-2021 учебном году предметы по выбору будут введены в 7-9-х классах, а количество направлений увеличится с 5 до 12.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В 2020-2021 году в общеобразовательных школах продолжат экспериментальное тестирование альтернативных учебных программ, введенное в третьем квартале 2019-го, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования.

В новом учебном году планируется организовать факультативные занятия для учеников 7, 8 и 9 классов средней школы. В прошлом году подобные проводились только в 10 и 11 классах. Вместе с тем количество образовательных направлений планируется увеличить с 5 до 12. Теперь школьники смогут заниматься по следующим предметам:

иностранный язык и филология (10-11 классы);

финансы и экономика (10-11 классы);

направление веб-фриланса – получение дохода через Интернет (7-11 классы);

технологическое направление (10-11 классы);

естественные науки (10-11 классы);

социально-гуманитарное направление (10-11 классы);

направление начального образования (10-11 классы);

направление химической технологии (10-11 классы);

география и геология (10-11 классы);

дошкольное образование и психология (10-11 классы);

история и археология (10-11 классы);

туризм (10-11 классы).

Также предусмотрены дополнительные часы по теме выбранного направления. Педагоги будут преподавать предметы углубленно, предоставляя учащимся дополнительную информацию. В программе будут использоваться образовательные ресурсы Khan Academy O‘zbek – Onlayn ta’lim platformasi, планируется также решение задач и тестов (примеры тестов на сайте DTM) из дополнительной литературы. С этой целью в школы будут привлечены преподаватели вузов.

Вместе с тем уже в школе выпускники будут вести подготовку к вступительным экзаменам в вузы.

В 10-11-х экспериментальных классах начнут преподавать 9 обязательных предметов: родной язык и литература, узбекский/русский язык, иностранный язык, история, образование, математика, информатика, физическое воспитание, допризывная подготовка юношей.

До 1 августа 2020 года Республиканский образовательный центр разработает новые календарно-тематические планы для различных учебных программ. Количество часов, отведенных на занятия, сохранится согласно основной программе на следующий учебный год.

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Напомним, школьники Узбекистана завершили 2019-2020 учебный год дистанционно в рамках телевизионного проекта Online-maktab ("Онлайн-школа") из-за введенного карантинного режима, направленного на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Преподаватели и сотрудники сферы народного образования, привлеченные к организации дистанционного обучения, продолжат работу в удаленном режиме с выплатой им зарплаты.