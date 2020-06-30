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Молодожены сидят в машине

Спецкомиссия утвердила новый порядок проведения свадеб и поминальных церемоний

© CC0 / Unsplash / Iacob Hiticas
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200630/14449178/Spetskomissiya-utverdila-novyy-poryadok-provedeniya-svadeb-i-pominalnykh-tseremoniy.html

С завтрашнего дня в Узбекистане ужесточат карантинные меры. Это делается в связи с возникновением новых очагов распространения COVID-19.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Спецкомиссия по борьбе c COVID-19 опубликовала новые требования к проведению свадебных и поминальных церемоний, которые предполагают скопление большого количества людей.

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Проводить мероприятия разрешается, но с условием, что в одном дворе собираются не более 30 человек. При том делать это можно только в кругу родственников, проживающих исключительно на территории одного района.

В Минздраве напомнили о необходимости строгого соблюдения санитарно-гигиенических требований.

Напомним: с 1 июля в Узбекистане будут усилены карантинные меры. Это связано с резким увеличением числа инфицированных COVID-19.

Так, если раньше в республике за день сообщалось о нескольких десятках новых пациентов, то теперь это количество исчисляется несколькими сотнями человек за сутки.

Среди мер, принятых Спецкомиссией, — распределение всех граждан с COVID-19 на три группы в зависимости от степени тяжести заболевания.

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Кроме того, по выходным не будут работать рынки и общественный транспорт. Речь идет только о "красных" и "желтых" зонах.

По последним данным, с начала пандемии в Узбекистане выявлено 8 298 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 5 569 граждан, на лечении находятся 2 705.

Теги:
Узбекистан, коронавирус, свадьба



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