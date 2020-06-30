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Южная Корея предоставит Узбекистану $5 млн на борьбу с COVID-19

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200630/14449802/Yuzhnaya-Koreya-predostavit-Uzbekistanu-5-mln-na-borbu-s-COVID-19.html

В рамках проекта предусмотрено оснастить медучреждения спецоборудованием, организовать совершенствование навыков медицинского персонала. Запланирована также разработка мобильных приложений, предоставляющих информацию о COVID-19.

ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. В посольстве Южной Кореи в Ташкенте сообщили о том, что планируется подписание меморандума о взаимопонимании между офисом Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) и Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Документ предполагает предоставление республике "комплексной чрезвычайной помощи" в размере $5 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В рамках проекта предусмотрено оснастить медучреждения спецоборудованием, организовать совершенствование навыков медицинского персонала. Запланирована также разработка мобильных приложений, предоставляющих информацию о COVID-19, и поддержка социально уязвимых слоев населения средствами индивидуальной защиты.

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Напомним, месяц назад диппредставительство Узбекистана в Сеуле привлекло и направило очередную партию гуманитарной помощи из Республики Корея на сумму около 100 тысяч долларов.

Гуманитарная помощь из Кореи
УзА
В Ташкент прибыл спецрейс из Республики Корея с медоборудованием

Груз весом около 9,5 тонны состоит из 40 единиц современных шприцевых насосов, 15 тысяч упаковок антисептических средств и 12 единиц многофункциональных медицинских кроватей с матрацем и автоматическим механизмом.

А в мае в Ташкент прибыла вторая часть гуманитарной помощи из Южной Кореи.

В составе груза были доставлены медицинские принадлежности. В их числе также многофункциональные медицинские кровати с автоматическим механизмом, антисептики и дезинфицирующие средства, медицинские маски, пищевые добавки для укрепления иммунитета.

Теги:
коронавирус, борьба, помощь, Узбекистан, Южная Корея



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