Южная Корея предоставит Узбекистану $5 млн на борьбу с COVID-19

В рамках проекта предусмотрено оснастить медучреждения спецоборудованием, организовать совершенствование навыков медицинского персонала. Запланирована также разработка мобильных приложений, предоставляющих информацию о COVID-19.

ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. В посольстве Южной Кореи в Ташкенте сообщили о том, что планируется подписание меморандума о взаимопонимании между офисом Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) и Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Документ предполагает предоставление республике "комплексной чрезвычайной помощи" в размере $5 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В рамках проекта предусмотрено оснастить медучреждения спецоборудованием, организовать совершенствование навыков медицинского персонала. Запланирована также разработка мобильных приложений, предоставляющих информацию о COVID-19, и поддержка социально уязвимых слоев населения средствами индивидуальной защиты.

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Напомним, месяц назад диппредставительство Узбекистана в Сеуле привлекло и направило очередную партию гуманитарной помощи из Республики Корея на сумму около 100 тысяч долларов.

Груз весом около 9,5 тонны состоит из 40 единиц современных шприцевых насосов, 15 тысяч упаковок антисептических средств и 12 единиц многофункциональных медицинских кроватей с матрацем и автоматическим механизмом.

А в мае в Ташкент прибыла вторая часть гуманитарной помощи из Южной Кореи.

В составе груза были доставлены медицинские принадлежности. В их числе также многофункциональные медицинские кровати с автоматическим механизмом, антисептики и дезинфицирующие средства, медицинские маски, пищевые добавки для укрепления иммунитета.