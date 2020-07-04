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Ряд чартерных рейсов из Ташкента в РФ перенесены на неопределенный срок

© Sputnik / Alexander Kryazhev
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200704/14473906/Ryad-charternykh-reysov-iz-Tashkenta-v-RF-pereneseny-na-neopredelennyy-srok.html

О причинах отмены чартеров не сообщается. Информация о дате и времени вылета рейсов, напомнили в Консульском отделе посольства РФ, появится на сайте Госуслуг.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Консульский отдел Посольства России в Узбекистане сообщил об отмене двух вывозных рейсов из Ташкента. 

"Внимание, по информации портала Госуслуги и авиакомпании S7, рейсы SBI5566 Ташкент – Новосибирск 05.07.2020 в 16:10 (по местному времени) и SBI3250 Ташкент – Москва 07.07.2020 в 09:50 (по местному времени) перенесены на неопределенное время", - говорится в Telegram канале диппредставительства.

О причинах отмены чартеров не сообщается. Информация о дате и времени вылета рейсов, напомнили в Консульском отделе посольства РФ, появится на сайте Госуслуг.

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Напомним, 7 июля самолет с 19 россиянами прибыл из Ташкента в петербургский аэропорт Пулково.

В аэропорту пассажиров осмотрели врачи, провели медицинские тесты на коронавирусную инфекцию и выдали им официальное предписание главного городского санитарного врача о необходимости 14-дневной изоляции.

Теги:
россияне, коронавирус, Посольство России в Узбекистане, Самолет, рейсы



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