В ГЦТ отреагировали на сообщения о проведении вступительных экзаменов онлайн

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что вступительные экзамены в вузы республики пройдут онлайн и дата начала их проведения может быть перенесена на 10 августа.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Государственном центре тестирования (ГЦТ) Узбекистана прокомментировали распространившиеся в соцсетях сообщения о том, что вступительные экзамены в вузы республики пройдут онлайн и дата начала их проведения может быть перенесена на 10 августа.

"Вступительные экзамены пройдут в обычном формате. Мы уже подготовили официальное заявление. Как и ранее, испытания будут организованы в просторных помещениях, но с соблюдением необходимой дистанции и мер санитарной безопасности", — заявил сотрудник ГЦТ корреспонденту Sputnik Узбекистан

Сообщения о том, что экзамены могут быть отложены, также не подтвердились. Начало проведения испытаний по-прежнему намечено на 1 августа. Изменить дату может только Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом или Государственная комиссия по приему в высшие образовательные учреждения Узбекистана.

Напомним, онлайн-регистрация абитуриентов на тестовые испытания стартовала 20 июня, продлится она до 20 июля включительно. Подать заявку можно на официальном сайте Государственного центра тестирования и через Единый портал интерактивных государственных услуг.

Экзамены в этом году пройдут только по двум профильным предметам.