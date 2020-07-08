В ГЦТ отреагировали на сообщения о проведении вступительных экзаменов онлайн

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Государственном центре тестирования (ГЦТ) Узбекистана прокомментировали распространившиеся в соцсетях сообщения о том, что вступительные экзамены в вузы республики пройдут онлайн и дата начала их проведения может быть перенесена на 10 августа.
Сообщения о том, что экзамены могут быть отложены, также не подтвердились. Начало проведения испытаний по-прежнему намечено на 1 августа. Изменить дату может только Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом или Государственная комиссия по приему в высшие образовательные учреждения Узбекистана.
Напомним, онлайн-регистрация абитуриентов на тестовые испытания стартовала 20 июня, продлится она до 20 июля включительно. Подать заявку можно на официальном сайте Государственного центра тестирования и через Единый портал интерактивных государственных услуг.
Экзамены в этом году пройдут только по двум профильным предметам.