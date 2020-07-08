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В ГЦТ отреагировали на сообщения о проведении вступительных экзаменов онлайн

Toshkent shahar hokimligi Matbuot xizmati
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200708/14500207/V-GTsT-otreagirovali-na-soobscheniya-o-provedenii-vstupitelnykh-ekzamenov-onlayn.html

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что вступительные экзамены в вузы республики пройдут онлайн и дата начала их проведения может быть перенесена на 10 августа.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Государственном центре тестирования (ГЦТ) Узбекистана прокомментировали распространившиеся в соцсетях сообщения о том, что вступительные экзамены в вузы республики пройдут онлайн и дата начала их проведения может быть перенесена на 10 августа.

Фото из личного архива
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"Вступительные экзамены пройдут в обычном формате. Мы уже подготовили официальное заявление. Как и ранее, испытания будут организованы в просторных помещениях, но с соблюдением необходимой дистанции и мер санитарной безопасности", — заявил сотрудник ГЦТ корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Сообщения о том, что экзамены могут быть отложены, также не подтвердились. Начало проведения испытаний по-прежнему намечено на 1 августа. Изменить дату может только Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом или Государственная комиссия по приему в высшие образовательные учреждения Узбекистана.

Напомним, онлайн-регистрация абитуриентов на тестовые испытания стартовала 20 июня, продлится она до 20 июля включительно. Подать заявку можно на официальном сайте Государственного центра тестирования и через Единый портал интерактивных государственных услуг.

Экзамены в этом году пройдут только по двум профильным предметам.

Теги:
Государственный центр тестирования Узбекистана, абитуриенты, высшее образование, вузы, Узбекистан



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