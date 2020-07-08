Ученые из Казахстана оценили опыт Узбекистана в озеленении высохшего дна Арала

Казахстанские эксперты были впечатлены результатами проекта по озеленению высохшего дня Арала. Особенно их удивила хорошая приживаемость растений, посаженных путем аэросева.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Делегация казахстанских ученых посетила Муйнакский район Каракалпакстана, чтобы ознакомиться с масштабом проведенных работ по озеленению высохшего дна Аральского моря, сообщается в сюжете телеканала "Узбекистан 24".

В соответствии с поручением президента Узбекистана, в декабре 2018 года началась реализация Государственной программы по ликвидации последствий высыхания Аральского моря.

Для предотвращения выброса вредоносных солей в окружающую среду было решено создать на дне высохшего Арала защитные зеленые насаждения общей площадью 1,2 миллиона га. Министерство по чрезвычайным ситуациям вместе с Государственным комитетом по лесному хозяйству произвели аэропосев семян соляноколосника.

Помимо этого, на территории также произрастает тамарикс – это растение хорошо приживается на крупнозернистом ракушечном песке и собирает вокруг себя соли, песок, пыль, а также является медоносом.

Благодаря совместным усилиям удалось обезвредить несколько десятков тысяч солончаковых земель. Данный показатель заинтересовал ученых, экологов и лесоводов из Казахстана, которые прибыли в Муйнакский район, чтобы ознакомиться с опытом узбекских коллег.

Прибывшие из соседней республики эксперты были впечатлены результатами. Особенно их удивила хорошая приживаемость растений, посаженых путем аэросева, ведь в дальнейшем они позволят значительно улучшить почву.

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Стоит отметить, что поездка казахстанской делегации была целенаправленной. Переняв опыт своих соседей, экологи смогут решить проблему опустынивания территорий республики.

В будущем ученые планируют реализовать совместный проект по созданию зеленого пояса на юге Казахстана, который предотвратит перемещение песков из пустынных зон.