О переводе занятий младшеклассников в режим онлайн пока речи не идет — МНО

Шерзод Шерматов подверг сомнению систему онлайн-обучения для начальной школы. По его словам, если бы эта практика оправдала себя, то ее бы взяли на вооружение все страны мира.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Министр народного образования Шерзод Шерматов пояснил, каким будет начало учебного года для начальных классов.

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По его словам, пока официальной информации о переводе занятий в онлайн-режим не поступало. Глава МНО подчеркнул, что если к 1 сентября эпидемиологическая обстановка в Узбекистане не улучшится, то учеба все равно начнется в школах.

При этом этом параллельно будет продолжаться трансляция уроков по телевидению. И карантинные ограничения из-за коронавируса здесь не при чем, добавил Шерматов.

"Стоит отметить, что даже когда дети будут учиться в школе, уроки продолжат транслироваться по телевидению. Это не из-за пандемии. Цель — оказать дополнительную помощь отдаленным районам через трансляцию качественных занятий", — пояснил министр.

Напомним: прием документов для зачисления в первый класс общеобразовательных школ Узбекистана на 2020-2021 учебный год начался с 6 июля.

В предстоящем учебном году в школы республики планируется принять около 650 тысяч первоклассников. Документы можно подать с 6 по 31 июля — в пределах прикрепленного микрорайона, с 1 по 25 августа — за пределами микрорайона в зависимости от вместимости школ.

В Ташкенте документы первоклассников впервые можно будет подать дистанционно через сайт qabul.maktab.uz.

Информацию о необходимых документах можно прочитать здесь.