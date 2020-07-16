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Продажа лекарств в аптеке

Аптеки Ташкента получили официальное предупреждение - генпрокурор

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (692)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200716/14553738/Apteki-Tashkenta-poluchili-ofitsialnoe-preduprezhdenie---genprokuror.html

Теперь обращения в call-центр начнут обрабатывать оперативнее, а автомобили скорой помощи будут прибывать в течение 15 минут после вызова.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев рассказал об изменениях в работе службы скорой медицинской помощи, которые будут реализованы по поручению президента. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Продажа лекарств в аптеке
© Sputnik / Саид Царнаев
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Глава государства потребовал исключить случаи, когда люди, нуждающиеся в скорой медицинской помощи, не могут дозвониться до службы "103", отметил Нигматилла Юлдашев.

Президент поручил усилить службу скорой помощи, поставив задачу увеличения количества квалифицированных медиков, медицинской техники и транспортных средств.

"Будет обеспечено оперативное прибытие автомобилей скорой медицинской помощи с соответствующими сотрудниками в течение 15 минут", - заявил генеральный прокурор.

Еще одна задача, поставленная главой государства, - максимально, с применением всех имеющихся возможностей, ускорить процесс сдачи тестов на коронавирус и получения их результатов. Они должны выходить не позже следующего дня и своевременно передаваться гражданам.

© Sputnik / Илья Питалев
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Другим важным поручением президента является полное обеспечение спроса на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения. Аптеки Ташкента уже получили официальное предупреждение об этом.

Будет создан обязательный резерв, состоящий из 5 препаратов для профилактики коронавируса и 9 лекарств для его лечения. Они будут реализовываться населению по доступным ценам.

Напомним, накануне вечером в ходе совещания Шавкат Мирзиёев отчитал ответственных лиц за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса в Ташкенте и лечению больных, недостаточную готовность к неблагоприятным изменениям эпидемиологической ситуации и объявил выговор министру здравоохранения и хокиму Ташкента.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (692)
Теги:
лекарства, здравоохранение, медицинское оборудование, Медицина, скорая помощь, интервью, Генеральная прокуратура Узбекистана



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