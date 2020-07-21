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Посольство Узбекистана решило ситуацию с застрявшими в Томске студентами

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (717)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200721/14596584/Uzbekskie-studenty-zastryavshie-v-Sibiri-prosyat-Tashkent-pomoch-s-vyvozom.html

Ранее молодые люди обратились за помощью и попросили организовать вывозной рейс на родину. В дипмиссии республики заявили, что проблему удалось урегулировать.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Более 100 студентов из Узбекистана, обучающихся в вузах Сибирского федерального округа (СФО), просят премьера страны Абдуллу Арипова организовать для них вывозной рейс на родину, пишет РИА Новости.

"Здравствуйте, уважаемый Абдулла Нигматович! Мы, студенты, обучающиеся в вузах Сибирского федерального округа Российской федерации, создали петицию, ее подписали более 100 студентов. Мы надеемся, что вы подумаете о студентах и организуете отдельный чартерный рейс", - говорится в обращении к премьеру Узбекистана.

Молодые люди уточнили, что их включили в список вывозных рейсов, но они не знают, когда наступит их очередь. Они отмечают, что их финансовое положение ухудшается "из-за ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом в России".

Студенты сообщили, что руководство вузов разрешило им в связи с пандемией COVID-19 продолжить обучение в следующем учебном году в дистанционном формате.

В посольстве Узбекистана позднее сообщили, что ситуация взята на контроль и проблему уже удалось решить.

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Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину. Ранее оперштаб при Кабмине страны сообщал об организации с 22 июля по 2 августа еще 18 чартерных вывозных авиарейсов, в том числе семи — из России.

По данным Министерства транспорта РУз, с марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулось около 20 тысяч соотечественников, в том числе более 13 тысяч из России.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (717)
Теги:
Абдулла Арипов, коронавирус, Карантин, студенты, студент, рейсы, рейс, Сибирь, Сибирь, Узбекистан, Узбекистан



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