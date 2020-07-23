Коронавирус в Узбекистане: главное на 23 июля

Всего в стране вылечились 10002 (+130) человека с коронавирусной инфекцией. Еще 8601 пациент проходит лечение.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Количество инфицированных

В Узбекистане за день выявили 172 новых случая заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных достигло 18703.

84 новых случая были выявлены в Сурхандарьинской области, 65 – в Ташкенте, 16 – в Наманганской области и 7 – в Ташкентской области.

Количество вылечившихся превысило 10 тысяч

Сегодня выздоровели 48 пациентов в Ташкенте, 27 – в Навои, 21 – в Сырдарье, 20 – в Намангане, 7 – в Каракалпакстане и 7 – в Джизаке.

Всего в стране вылечились 10002 (+130) человека с коронавирусной инфекцией. Еще 8601 пациент проходит лечение.

Муниса Ризаева и ее родители заболели коронавирусом

Узбекская певица Муниса Ризаева и вся ее семья заразились коронавирусом, об этом она сообщила во время прямого эфира в своем Instagram.

Сейчас Муниса и ее родители находятся в больнице.

Как пандемия влияет на быт и благосостояние узбекистанцев

По данным центра, почти все респонденты указали, что они знают, что такое COVID-19, и более 75 процентов отметили, что они "очень знакомы" с COVID-19.

При этом степень обеспокоенности потенциальным влиянием COVID-19 немного снизилась в период с апреля по июнь: доля указавших, что они "очень обеспокоены" рисками для здоровья, сократилась с 64 до 60 процентов, а доля "очень обеспокоенных" экономическими последствиями снизилась с 61 до 56 процентов.

Абитуриентов с температурой не допустят до экзамена

При входе в здание у каждого абитуриента будет проверяться температура тела. Те, у кого температура окажется выше 37 градусов, будут переданы под контроль медицинского персонала, рассказал начальник управления ГЦТ Барно Раджабов.

Если температура не снизится, то они не будут допущены до экзамена. При этом им будет отведен один день для пересдачи через четыре дня после полного завершения экзаменов.

Казахстан отправит в Узбекистан гуманитарную помощь

В Узбекистан отправят продукты питания. Среди них мука, гречка, растительное масло и консервы. Определить получателей официальной гуманитарной помощи и обеспечить координацию мер по ее оказанию должны в министерстве иностранных дел Республики Казахстан.

Госкомстат отчитался о туристическом потоке Узбекистана во время карантина

Количество посетивших Узбекистан туристов за время пандемии сократилось на 60%.

Иностранные граждане, прибывшие в Узбекистан из стран СНГ, составили 1 млн 161 тыс. человек, что достигло 95,5% от их общего числа, из дальнего зарубежья – 54,8 тыс. человек (4,5% от их общего числа).

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 15,3 миллиона, скончались 624 тысячи человек, выздоровели — более 8,67 миллионов.