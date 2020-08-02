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Стационар по борьбе с коронавирусом

Почему хокимы областей лечатся от COVID-19 не у себя, а в Ташкенте

Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200802/14683334/Pochemu-khokimy-oblastey-lechatsya-ot-COVID-19-ne-u-sebya-a-v-Tashkente.html

Отмечается, что таково требование Главного медицинского управления при Администрации президента, где все хокимы состоят на учете.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. На прошлой неделе коронавирус был диагностировал сразу у нескольких глав областных администраций. 

Инфекцию выявили у и. о. хокима Бухарской области Карима Камалова, хокима Сурхандарьинской области Туры Боболова и хокима Навоийской области Кабула Турсунова. 

Примечательно, что все трое представителей властей проходят лечение не в местных инфекционных учреждениях, а в Ташкенте. 

Хоким Навоийской области проходит лечение в Ташкенте >>

В администрации Бухарской области объяснили, с чем это связано.

Так, отмечается, что таково требование Главного медицинского управления при Администрации президента, где все хокимы состоят на учете.

По словам главы управления здравоохранения Бухарской области Илхома Нарзиева, COVID-19 у Карима Камалова был выявлен 25 июля. После этого хоким находился на лечении в областном филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Отдельно подчеркивается, что если бы хоким не доверял местным врачам и больницам, то сразу бы отправился в столицу. 

Пресс-служба президента РУз
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29 июля по требованию Главного медицинского управления Камалов был переведен в клинику в Ташкенте для продолжения лечения.

Отметим, что COVID-19 регулярно выявляется у представителей властей. На днях заболевание диагностировали у вице-премьера Узбекистана Уктама Барноева.

Также ранее инфекцию выявили и у председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мусы Ерниязова. В пятницу он скончался.

Соболезнования в связи с кончиной Ерниязова выразил глава республики Шавкат Мирзиёев.

Теги:
лечение, пандемия, коронавирус, Ташкент, хоким



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