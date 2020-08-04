Узбекистан вернул домой около 300 студентов, обучающихся в России

Всех прибывших поместили на двухнедельный карантин в специально отведенных учреждениях в соответствии с правилами санитарно-эпидемиологического надзора при COVID-19.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Накануне спецрейс АО Uzbekistan Airways доставил из Казани на родину около 300 узбекских студентов, обучающихся в вузах Поволжского федерального округа России.

Об этом РИА Новости сообщили в оперштабе при Кабмине республики.

Учащиеся прибыли в Самарканд и Ташкент. Всех их разместили на обязательный 14-дневный карантин в специально отведенных учреждениях.

Ранее более 100 студентов из Узбекистана, обучающихся в вузах Сибирского федерального округа (СФО), обратились к премьер-министру страны Абдулле Арипову с просьбой организовать для них вывозной рейс на родину. Позднее аналогичные просьбы поступили от узбекистанцев, учащихся в Казани, Симферополе и Элисте.

Вывоз граждан осуществляется постепенно. Так, 22 июля АО Uzbekistan Airways доставила в Ташкент около 200 студентов из Новосибирска.

Власти Узбекистана пообещали организовать в первой декаде августа спецрейсы в шесть городов России для вывоза студентов-соотечественников домой.

В частности, речь идет о вывозных рейсах из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Казани и Ростова-на-Дону. Кроме того, планируется вывоз граждан из Киева и Каира.