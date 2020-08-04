10:36 04 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.46
  • EUR12021.09
  • USD10209.86
Поиск
Боинг 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways

Узбекистан вернул домой около 300 студентов, обучающихся в России

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
Получить короткую ссылку
6010
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200804/14696011/Uzbekistan-vernul-domoy-okolo-300-studentov-obuchayuschikhsya-v-Rossii.html

Всех прибывших поместили на двухнедельный карантин в специально отведенных учреждениях в соответствии с правилами санитарно-эпидемиологического надзора при COVID-19.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Накануне спецрейс АО Uzbekistan Airways доставил из Казани на родину около 300 узбекских студентов, обучающихся в вузах Поволжского федерального округа России.

Около 200 студентов вернулись в Узбекистан из России
УзА
Около 200 студентов вернулись в Узбекистан после обращения к премьер-министру

Об этом РИА Новости сообщили в оперштабе при Кабмине республики.

Учащиеся прибыли в Самарканд и Ташкент. Всех их разместили на обязательный 14-дневный карантин в специально отведенных учреждениях.

Ранее более 100 студентов из Узбекистана, обучающихся в вузах Сибирского федерального округа (СФО), обратились к премьер-министру страны Абдулле Арипову с просьбой организовать для них вывозной рейс на родину. Позднее аналогичные просьбы поступили от узбекистанцев, учащихся в Казани, Симферополе и Элисте.

Вывоз граждан осуществляется постепенно. Так, 22 июля АО Uzbekistan Airways доставила в Ташкент около 200 студентов из Новосибирска. 

Власти Узбекистана пообещали организовать в первой декаде августа спецрейсы в шесть городов России для вывоза студентов-соотечественников домой.

В частности, речь идет о вывозных рейсах из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Казани и Ростова-на-Дону. Кроме того, планируется вывоз граждан из Киева и Каира.

Теги:
Узбекистан, Россия, коронавирус, пандемия, студенты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Россия празднует 90-летие ВДВ — фотолента
Тимур Низаев: на Олимпиаде-80 было шик-блеск красота
Тимур Низаев: на Олимпиаде-80 было шик-блеск красота
День железнодорожника: главное об АО "Узбекистон темир йуллари"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться