В Андижане появится институт сельского хозяйства и агротехнологий

В вузе будет введена должность проректоров по вопросам цифровизации сельского хозяйства и информационно-коммуникационных технологий.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Глава государства подписал постановление, которое предусматривает совершенствование системы аграрного образования, сообщает пресс-служба Министерства юстиции. В частности, с 2020-2021 учебного года будут образованы Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий на базе Андижанского филиала Ташкентского государственного аграрного университета и техникумы агротехнологий вместо высших школ, переданных в ведение Министерства сельского хозяйства, на базе сельскохозяйственных профессиональных колледжей.

В соответствии с документом, выпускники, успешно закончившие техникумы, могут продолжить обучение со 2 курса на соответствующих направлениях образования бакалавриата вузов сферы сельского хозяйства без вступительных экзаменов.

С 2020/2021 учебного года при Ташкентском государственном аграрном университете создается специальный факультет для молодых людей, отобранных из состава талантливых студентов вузов в рамках реализации проекта "Инновационное развитие и цифровая трансформация сельского хозяйства в Узбекистане".

В Ташкентском государственном аграрном университете и Андижанском институте сельского хозяйства и агротехнологий будут введены должности проректоров по вопросам цифровизации сельского хозяйства и информационно-коммуникационных технологий.

Устанавливаются надбавки в размере 10% от месячной оплаты труда профессорам-преподавателям, хорошо освоившим иностранные языки (за исключением профессоров-преподавателей по иностранным языкам).

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Воспитание и поддержка молодых кадров в сфере сельского хозяйства в Узбекистане находится в приоритете госполитики. К примеру, в июне состоялся полевой семинар для 30 молодых людей, заинтересованных в получении кредита на зерновом поле ООО "Молодежный бизнес-инкубатор", расположенном в Нижнечирчикском районе Ташкентской области.

Пятнадцать молодых людей, принявших активно участие в семинаре, получат право на оформление кредита из Оборотного кредитного фонда, созданного в рамках проекта "Поддержка стартап-проектов в сельском хозяйстве" в сотрудничестве с Германским фондом, Союзом молодежи Узбекистана, Советом молодых фермеров Узбекистана и рядом коммерческих банков.