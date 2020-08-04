Вузы Узбекистана и Японии договорились об обмене педагогами и студентами

Одним из важных направлений сотрудничества между вузами двух стран станет обмен академическими материалами, публикациями и информацией.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Частный университет Узбекистана AKFA подписал соглашение об академическом сотрудничестве с одним из ведущих высших учебных заведений Японии - Nagoya city University (Университет города Нагоя).

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В рамках соглашения учебные заведения намерены обмениваться преподавателями, исследователями и студентами. Одним из важных направлений сотрудничества между вузами двух стран станет обмен академическими материалами, публикациями и информацией. Договорились также проводить совместные исследования и различные симпозиумы.

"Предоставление качественного образования для молодежи - основная цель университета AKFA. Для достижения поставленных целей планируется расширять сотрудничество с ведущими вузами мира. Сотрудничество с Nagoya city University позволит изучить опыт одного из ведущих учебных учреждений Японии и получить доступ к различным академическим публикациям и исследованиям", - отметил ректор университета Бехзод Джалилов.

Учебный процесс в частном вузе Узбекистана организован в сотрудничестве с университетом Гачон (Республика Корея) с применением передовых педагогических и информационных технологий.

Сейчас образовательное заведение предлагает курсы бакалавриата по направлению медицина. С 2021/2022 учебного года здесь планируется открыть новые направления обучения в сотрудничестве с иностранными партнерами.

Напомним, в начале июня на портале проектов нормативно-правовых документов выставлен на обсуждение проект постановления Кабинета министров Республики Узбекистан "Об организации в городе Ташкенте "Цифрового университета Японии".

Новый университет будет иметь статус юридического лица с обособленным имуществом и независимым балансом, а также статус негосударственной организации высшего образования без долевого участия государства в уставном фонде.