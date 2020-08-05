16:02 05 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.46
  • EUR12021.09
  • USD10209.86
Поиск

Через границу РФ и Казахстана за 2 дня домой вернулись тысячи узбекистанцев

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с узбекистанцами на российско-казахстанской границе (15)
242 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200805/14706439/Cherez-granitsu-RF-i-Kazakhstana-za-2-dnya-domoy-vernulis-tysyachi-uzbekistantsev.html

Ранее в Самарской области на российско-казахстанской границе произошла стычка между правоохранителями и гражданами стран Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. За последние два дня из РФ через Казахстан выехало более 4 тысяч узбекистанцев и кыргызстанцев.

Ранее власти обеих республик официально обратились в МИД Казахстана с просьбой открыть транзитный коридор для вывоза своих граждан с российской территории. 

"Данный вопрос положительно решен, из России 4-5 августа выехало через территорию РК на более чем 40 автобусах 2 435 граждан Кыргызстана, разрешен транзит граждан Узбекистана в количестве 2,2 тысячи человек железнодорожным транспортом, предоставленным узбекской стороной", — сообщили Sputnik Казахстан в МИД.

В последнее время на российско-казахстанской границе (в Самарской и Оренбургской областях) регулярно скапливаются граждане из Центральной Азии. 

Представители посольства Узбекистана проводят переговоры в связи со скоплением узбекистанцев на границе с РК
Пресс-служба Посольства Узбекистана в РФ
"Это бизнес на здоровье людей": генконсул о причине коллапса у границы с РК

Мигранты, ориентируясь на ложную информацию, прибывают из различных точек России в надежде попасть домой через территорию Казахстана.

Накануне в Самарской области на границе произошла стычка между сотрудниками правоохранительными органами и гражданами из ЦА.

Отмечается, что люди ждали, когда будет объявлено решение по их возвращению домой, однако этого не произошло. Сейчас ситуация стабилизировалась.

Между тем отправления на родину сейчас ожидают около 3 тысяч граждан Кыргызстана и более 500 граждан Узбекистана. 

По предварительной договоренности, узбекистанцы смогут пересечь границу 6 августа. Они отправятся в республику железнодорожным транспортом.

Тема:
Ситуация с узбекистанцами на российско-казахстанской границе (15)
Теги:
граница, Узбекистан, Казахстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Город в руинах: страшные кадры последствий взрыва в порту Бейрута
Олимпиада-80: что стало с Москвой во время Игр?
Олимпиада-80: что стало с Москвой во время Игр?
День железнодорожника: главное об АО "Узбекистон темир йуллари"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться