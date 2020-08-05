Через границу РФ и Казахстана за 2 дня домой вернулись тысячи узбекистанцев

Ранее в Самарской области на российско-казахстанской границе произошла стычка между правоохранителями и гражданами стран Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. За последние два дня из РФ через Казахстан выехало более 4 тысяч узбекистанцев и кыргызстанцев.

Ранее власти обеих республик официально обратились в МИД Казахстана с просьбой открыть транзитный коридор для вывоза своих граждан с российской территории.

"Данный вопрос положительно решен, из России 4-5 августа выехало через территорию РК на более чем 40 автобусах 2 435 граждан Кыргызстана, разрешен транзит граждан Узбекистана в количестве 2,2 тысячи человек железнодорожным транспортом, предоставленным узбекской стороной", — сообщили Sputnik Казахстан в МИД.

В последнее время на российско-казахстанской границе (в Самарской и Оренбургской областях) регулярно скапливаются граждане из Центральной Азии.

Мигранты, ориентируясь на ложную информацию, прибывают из различных точек России в надежде попасть домой через территорию Казахстана.

Накануне в Самарской области на границе произошла стычка между сотрудниками правоохранительными органами и гражданами из ЦА.

Отмечается, что люди ждали, когда будет объявлено решение по их возвращению домой, однако этого не произошло. Сейчас ситуация стабилизировалась.

Между тем отправления на родину сейчас ожидают около 3 тысяч граждан Кыргызстана и более 500 граждан Узбекистана.

По предварительной договоренности, узбекистанцы смогут пересечь границу 6 августа. Они отправятся в республику железнодорожным транспортом.