Беспорядки на границе РФ и Казахстана: как мигранты стали жертвами мошенников

Жители трех палаточных городков под Оренбургом и Самарой едут домой: граждане Кыргызстана уже выехали из России на автобусах, а граждан Узбекистана в ночь на пятницу вывезут двумя составами поездов.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik, Алексей Стефанов. Когда новость о конфликте мигрантов из Узбекистана и Кыргызстана с российскими правоохранителями на административной границе Самарской и Оренбургской областей только тиражировалась в СМИ, вопрос их возвращения был уже почти решен.

Вблизи от границы РФ и Казахстана было разбито три лагеря — по одному в Бузулукском районе Оренбургской области и в Большечерниговском районе Самарской области, и еще один — вдоль федеральной трассы на административной границе этих двух районов.

Именно в последнем и вспыхнул конфликт — он был самым неприспособленным к жизни.

Во всех этих лагерях проживали граждане Узбекистана и Кыргызстана, желавшие вернуться домой, но оказавшиеся у закрытой границы. Однако приехали они туда не случайно — на мигрантах наживались мошенники-соотечественники.

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"Правительства всех государств сошлись в том, что нужно мигрантам помочь выехать домой, и дали зеленый коридор. Кыргызы – их было больше двух тысяч – уезжали от нас два дня, и во вторник ушел последний автобус. А узбеки, их в нашем районе порядка 700 человек, сейчас приобретают билеты на поезд Бузулук—Ташкент и уже в четверг ночью тоже поедут домой", — рассказала агентству Sputnik замглавы администрации Бузулукского района по социальным вопросам Татьяна Успанова.

Она пояснила, что как только появилась информация о большом скоплении мигрантов в поле, районная администрация сделала все возможное, чтобы обеспечить их, если так можно выразиться, максимальным комфортом — к палаточному городку протянули электричество, подавали питьевую и техническую воду, установили мусорные контейнеры, которые регулярно вывозили, построили туалеты.

Правда, сельско-деревенского типа, но это лучше, чем ничего, если учесть, что до этого на этих полях не было вообще никакой цивилизации, продолжила Успанова.

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"В лагерь приезжали соотечественники — оказывали мигрантам помощь. Регулярно бывали предприниматели, предлагали работу, но, как ни странно, желания трудиться ни у кого не было. Видимо, средств на проживание было достаточно. Через наш лагерь прошло около трех тысяч мигрантов, но только около десяти вышли на работу. Остальные только ждали отъезда, и трудиться не хотели", — заявила Успанова.

Мигранты стали жертвами таксистов-мошенников

"Сейчас лагерь в Бузулукском районе закрыт — люди уже сидят на чемоданах", — отметила чиновница и добавила, что все возмущаются, что такие палаточные лагеря появились, но не рассказывают, как именно они появились.

"Это же сплошной обман — люди верили сообщениям в социальных сетях, в которых рассказывалось, что у нас тут стоят пансионаты и санатории, которые ждут мигрантов, желающих уехать домой. Якобы им тут предоставляется жилье в комнате на двух человек и трехразовое питание. Причем, все абсолютно бесплатно. Есть якобы график выезда на родину с точным временем отправления. И приезжали сюда со всей России — из Москвы, Сахалина, Воронежа, Перми, Краснодара, Тюмени… А оказывались в чистом поле", — поделилась Успанова.

Она опасается, что на месте опустевшего лагеря вновь будут разбиты палатки, если подобные сообщения в национальных группах не прекратятся.

"Людей жалко – они верят и приезжают в поле. <...> Один из таких источников — Telegram-канал таксистов, в котором размещалась подобная информация. Таксисты предлагали отвезти мигрантов в Узбекистан, брали большие деньги, но на границе высаживали пассажиров и разворачивались", — рассказала руководитель регионального отделения всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Диляра Сабирова.

Все эти дни она в буквальном смысле была на передовой — переезжала из одного палаточной лагеря в другой и решала проблемы, с которыми столкнулись соотечественники.

"Но уже все, мы готовимся к отправке граждан Узбекистана домой. Сегодня к нам приезжал генеральный консул республики, вместе сверяли списки, количество людей. И в ночь на 7 августа в Узбекистан отправятся два состава", — с заметным облегчением выдохнула Сабирова.

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Один поезд, состоящий из 16 вагонов, приедет на станцию Бузулук в Оренбургской области, другой, состоящий из 20 вагонов, – на станцию Кинель Самарской области, и в ночь на пятницу они вывезут порядка 1,5 тысячи человек в Ташкент.

"В этот раз мы более строго подошли к делу — вчера до часа ночи составляли списки от руки, сегодня все печатали на компьютере. В прошлый раз столкнулись с неприятной ситуацией — когда в середине июля стали сажать людей в поезд, оказалось, что там уже находятся посторонние люди. Поэтому в этот раз подобной ситуации не допустим — будет контролировать весь процесс от подачи составов до отправки", — отметила Сабирова.

Она также подтвердила, что все граждане Кыргызстана уже покинули палаточные лагеря — на автобусах. А граждане Узбекистана в трех палаточных городках покупают билеты и ожидают прибытия поездов.

По ее словам, администрации Самарской и Оренбургской областей выделяют бесплатные автобусы, на которых мигранты доберутся до железнодорожных станций, после чего отправятся домой.

"Конечно, есть и сложности. Например, из Новороссийска на машине привезли мужчину, который упал с третьего этажа, и врачи его буквально собрали по кусочкам. Тяжелая была операция. Он сейчас так и лежит в машине. Хорошо, ему помогают. Чартерных рейсов нет, вывезти по воздуху его не получилось. Я вчера договаривалась с мужчинами, чтобы они доставили его до вокзала, и, если получится, отправили бы поездом. Еще у нас есть два человека на костылях. Хотим их побыстрее отправить. Дома, как известно, даже стены лечат. А еще три беременные женщины и трое детей. Надеюсь, у нас все получится, и люди доберутся домой без проблем", — заключила Сабирова.