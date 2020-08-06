Узбекистанца, угрожавшего взорвать банк в Киеве, арестовали на два месяца

Напомним: 3 августа мужчина вошел в отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве и заявил, что в его рюкзаке лежит бомба. Захватчик требовал 40 тысяч гривен и общения с журналистами.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, угрожавший взорвать одно из отделений "Универсал-банка", был арестован по делу о теракте на два месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и избрал гражданину Узбекистана, который 3 августа 2020 угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Соответствующее решение принято на заседании в среду, 5 августа 2020 года", — говорится в официальном заявлении.

Каримову вменяют часть 1 статьи 258 УК Украины ("Совершение или угроза совершения теракта").

Подозреваемым по данной статье грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

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Напомним: 3 августа Сухроб Каримов вошел в отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве и заявил, что в его рюкзаке лежит бомба.

Он отпустил всех сотрудников отделения, кроме руководителя — женщина осталась в заложницах.

Facebook/Антон Геращенко Сухроб Каримов в отделении банка

Мужчина требовал 40 тысяч гривен (1,44 тысячи долларов) и общения с журналистами. В результате спецоперации Каримова удалось схватить: его скрутили в прямом эфире после того, как тот убедился, что его показывают.

В захвате добровольно участвовали журналисты двух украинских телеканалов (напомним, еще раз, что злоумышленник требовал освещения со стороны СМИ).

После проверки здания выяснилось, что Каримов блефовал: ни бомбы, ни опасных устройств у него не было.

Позднее выяснилось, что у себя на родине узбекистанец состоял на психоневрологическом учете.