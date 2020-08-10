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Типичное дехканское хозяйство в Узбекистане (Хорезмская область): семейный дом, 0,3-0,4 га орошаемой пашни, хозяйственные постройки для скота

Жителей Сохского района освободили от уплаты налогов на землю и имущество

Wikipedia / Zvi Lerman
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200810/14740398/Zhiteley-Sokhskogo-rayona-osvobodili-ot-uplaty-nalogov-na-zemlyu-i-imuschestvo.html

Как ожидается, данные меры позволят поддержать субъекты предпринимательства, обеспечить бесперебойную работу отраслей экономики и социальную защиту населения района.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев поручил в этом году освободить жителей Сохского района от уплаты земельного налога и налога на имущество.

© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Об этом говорится в постановлении президента "О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Сохского района Ферганской области в 2020–2021 годах".

Отмечается, что данные меры были приняты "в целях поддержки субъектов предпринимательства, обеспечения бесперебойной работы отраслей экономики и социальной защиты населения" региона.

Также, согласно постановлению, с 1 августа текущего года по 31 июля 2021-го для индивидуальных предпринимателей Сохского района будет установлена новая ставка подоходного налога с физических лиц — теперь она составит 50% от действующей фиксированной ставки. 

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На этот же период (с 1 августа 2020-го по 31 июля 2021 года) отменяется уплата сбора за выдачу разрешительного свидетельства на право розничной торговли алкоголем.

Теги:
земля, имущество, налоги, земледелие, Постановление, Ферганская область



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