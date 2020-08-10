Жителей Сохского района освободили от уплаты налогов на землю и имущество

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев поручил в этом году освободить жителей Сохского района от уплаты земельного налога и налога на имущество.

Об этом говорится в постановлении президента "О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Сохского района Ферганской области в 2020–2021 годах".

Отмечается, что данные меры были приняты "в целях поддержки субъектов предпринимательства, обеспечения бесперебойной работы отраслей экономики и социальной защиты населения" региона.

Также, согласно постановлению, с 1 августа текущего года по 31 июля 2021-го для индивидуальных предпринимателей Сохского района будет установлена новая ставка подоходного налога с физических лиц — теперь она составит 50% от действующей фиксированной ставки.

Между Ферганой и Сохским районом будет запущено авиасообщение >>

На этот же период (с 1 августа 2020-го по 31 июля 2021 года) отменяется уплата сбора за выдачу разрешительного свидетельства на право розничной торговли алкоголем.