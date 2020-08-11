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Врачи в кабинете компьютерной томографии медицинского исследовательского центра

Российские специалисты прибудут в Узбекистан, чтобы помочь в борьбе с COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200811/14745201/Rossiyskie-spetsialisty-pribudut-v-Uzbekistan-chtoby-pomoch-v-borbe-s-COVID-19.html

В настоящий момент в республике подтверждено 31 545 случаев заболевания коронавирусом, общее число жертв достигло 200, выздоровели 22 992 человека.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Группа российских специалистов готова отправиться в Узбекистан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. 

Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. 

"Мы продолжаем также нашу международную деятельность. Хотел бы отметить, что наши специалисты вернулись из Республики Казахстан, выполнив свою задачу, готовится группа, выезд специалистов в Узбекистан", — заявил министр.

Напомним: к настоящему моменту в Узбекистане выявлено 31 545 случаев инфицирования, скончались 200 граждан, выздоровели — 22 992. На лечении находится 8 351 пациент. 

Пресс-служба Минобороны РФ
Узбекистан может закупить первую российскую вакцину от COVID-19

Ранее Мурашко сообщал, что сейчас активно ведутся переговоры о поставках российской вакцины от COVID-19 в страны ШОС, куда входит Узбекистан.

Однако ряд экспертов сходятся во мнении, что республика действительно может закупить вакцину из РФ, однако этот препарат поступит в республику не ранее 2021 года.

Как отмечал ректор Ташкентской медицинской академии Лазиз Туйчиев, прежде необходимо дождаться первых результатов вакцинации в РФ, а на это может уйти до полугода.

В Узбекистане тем временем всем высшим медицинским учреждениям поручено заняться повышением квалификации врачей и подготовкой специалистов, способных эффективно применять вакцину от коронавируса.

Теги:
Минздрав РФ, пандемия, коронавирус, помощь, Узбекистан, Россия



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