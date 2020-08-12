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Первая в мире вакцина от коронавируса

Узбекистан изучает возможности использования вакцины против COVID-19 из РФ

РФПИ и центра имени Гамалеи
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (789)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200812/14754186/Uzbekistan-izuchaet-vozmozhnosti-ispolzovaniya-vaktsiny-protiv-COVID-19-iz-RF.html

Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Узбекские специалисты изучают возможности использования вакцин против коронавируса COVID-19, созданных в России и Китае, заявил член оперативного штаба при Кабмине республики Рустам Икрамов.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству изучить вопрос закупки вакцины против COVID-19 за рубежом, в том числе в РФ.

"Предложения по использованию вакцин, произведенных в России и Китае, в настоящее время изучаются", — сказал Икрамов в ходе онлайн-брифинга в Агентстве информации и массовых коммуникаций. По его словам, во вторник, в частности, в ходе видеоконференции состоялся обмен мнениями по применению китайской вакцины.

Икрамов добавил, что на основе результатов ведущихся переговоров о применении российской вакцины "правительству будет сообщено о степени применения вакцины в нашей стране".

Вакцина от COVID-19 во время тестирования в исследовательском центре вакцин
AP Photo / Sakchai Lalit
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — объявил Путин
Ранее ректор Ташкентской медицинской академии, профессор Лазиз Туйчиев в интервью газете парламента Узбекистана "Народное слово" сообщил, что вакцина против коронавируса COVID-19, разрабатываемая в России, может быть использована в республике не ранее 2021 года, после первых результатов вакцинации в РФ.

Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках — центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Позднее глава РФПИ Кирилл Дмитриев уточнил, что фонд договорился о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют выпустить 500 миллионов доз за год.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (789)
Теги:
Вакцина, пандемия, коронавирус, Узбекистан



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