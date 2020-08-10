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Узбекские военные прибыли в Москву на АрМИ-2020

Военнослужащие Узбекистана прибыли в Москву для участия в АрМИ-2020

© Министерство обороны Узбекистана.
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200810/14739783/Voennosluzhaschie-Uzbekistana-pribyli-v-Moskvu-dlya-uchastiya-v-ArMI-2020.html

Министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходыр Курбанов проводил участников АрМИ-2020. Глава ведомства побеседовал с военными и пожелал им удачи в предстоящих соревнованиях.

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Армейские международные игры в этом году пройдут с 23 августа по 5 сентября. Военнослужащие национальной армии Узбекистана сегодня ранним утром прибыли в Москву, сообщает пресс-служба Минобороны.

Узбекские военные прибыли в Москву на АрМИ-2020
© Министерство обороны Узбекистана.
Узбекские военные прибыли в Москву на АрМИ-2020

Министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходыр Курбанов проводил участников АрМИ-2020. Глава ведомства побеседовал с военными, произнес напутственные слова и пожелал удачи в предстоящих соревнованиях.

Узбекские военные прибыли в Москву на АрМИ-2020
© Министерство обороны Узбекистана.
Узбекские военные прибыли в Москву на АрМИ-2020

Как мы сообщали ранее, в рамках АрМИ-2020 узбекистанцы примут участие в 12 конкурсах, которые состоятся на территории РФ, в двух соревнованиях на территории Узбекистана, и в состязаниях в Казахстане и Беларуси.

Военнослужащие команды армии Узбекистана во время подготовки к международным соревнованиям Танковый биатлон-2019 на подмосковном полигоне в Алабино.
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Победы и медали: Узбекистан на АрМИ-2019 — полный фотоотчет
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В Минобороны отметили, что в период Игр будут соблюдены требования санитарных норм, связанных с пандемией коронавируса. Ежедневно участникам соревнований будут измерять температуру. К тому же военнослужащих обяжут носить маски. Чтобы попасть в военную часть, необходимо будет пройти через дезинфекционный коридор. Также организаторы ограничат число зрителей состязаний.

В 2019-м узбекские военные участвовали в 14 состязаниях. Тогда команда республики заняла пятую строчку в медальном зачете среди десяти стран-участниц, завоевав "бронзу" в пяти соревнованиях, "серебро" — в четырех, "золото" — в "Танковом биатлоне" и "Военно-медицинской эстафете".

Теги:
АрМИ-2020, Армия, Москва, Россия, Узбекистан, Военнослужащие



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