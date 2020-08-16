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Хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов

Хоким Сурхандарьинской области вылечился от COVID-19 и вернулся в Термез

Пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (802)
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Глава области уже приступил в своим обязанностям - он обсудил с ответственными лицами меры по сдерживанию пандемии коронавируса, защите здоровья населения, обеспечению социально-экономической устойчивости в условиях COVID-19.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов вернулся в Термез после лечения от коронавируса в Ташкенте, сообщает пресс-служба администрации региона.

Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Министр здравоохранения Узбекистана госпитализирован

В международном аэропорту областного центра Боболов встретился с руководителями секторов, заместителями хокима и другими официальными лицами, чтобы обсудить продолжение реформ в регионе, меры по сдерживанию пандемии коронавируса, защите здоровья населения, обеспечению социально-экономической устойчивости в условиях COVID-19.

Напомним, о болезни главы Сурхандарьинской области стало известно в конце июля. По данным Минздрава, из высокопоставленных чиновников на лечении еще находятся вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курирующий в правительстве аграрную и продовольственную сферы и хоким Бухарской области Карим Камалов, он проходит лечение в Ташкенте.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (802)
Теги:
коронавирус, хоким, Сурхандарьинская область



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