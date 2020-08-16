Хоким Сурхандарьинской области вылечился от COVID-19 и вернулся в Термез

Глава области уже приступил в своим обязанностям - он обсудил с ответственными лицами меры по сдерживанию пандемии коронавируса, защите здоровья населения, обеспечению социально-экономической устойчивости в условиях COVID-19.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов вернулся в Термез после лечения от коронавируса в Ташкенте, сообщает пресс-служба администрации региона.

В международном аэропорту областного центра Боболов встретился с руководителями секторов, заместителями хокима и другими официальными лицами, чтобы обсудить продолжение реформ в регионе, меры по сдерживанию пандемии коронавируса, защите здоровья населения, обеспечению социально-экономической устойчивости в условиях COVID-19.

Напомним, о болезни главы Сурхандарьинской области стало известно в конце июля. По данным Минздрава, из высокопоставленных чиновников на лечении еще находятся вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курирующий в правительстве аграрную и продовольственную сферы и хоким Бухарской области Карим Камалов, он проходит лечение в Ташкенте.