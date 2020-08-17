Один из лучших аграрных вузов РФ выделит гранты для студентов Узбекистана

В Управлении международных образовательных программ подтвердили готовность перехода к практическому сотрудничеству на основе меморандума, подписание которого запланировано на ближайшее время.

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Фонд развития науки и образования Ziyo Forum и Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А.Тимирязева договорились об установлении академического сотрудничества.

В рамках онлайн-дискуссии стороны обсудили вопросы партнерства в области развития науки посредством проведения совместных конференций и обмена преподавательским составом. В ближайших планах и реализация программы по студенческой мобильности и двусторонний диалог в области стартап проектов.

Российский вуз готов предоставить для студентов из Узбекистана до 10 бюджетных мест ежегодно.

В Управлении международных образовательных программ отметили, что готовы перейти к практическому сотрудничеству на основе меморандума, подписание которого запланировано на ближайшее время.

Для справки: Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А.Тимирязева (РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева) – не только старейшее высшее учебное заведение, но и ведущий учебный, научный, методический и консультационный центр системы аграрного образования России, осуществляющий инновационную деятельность.

В университете действуют бакалавриат, специалитет, магистратура и аспирантура по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. Имеются факультеты агрономии и биотехнологии, гуманитарно-педагогический, зоотехники и биологии, почвоведения, агрохимии и экологии и многие другие.

В университете обучаются иностранные граждане из Европы, Азии, Африки и Америки.

Напомним, в начале 2020 года Санкт-Петербургский горный университет планировал открыть в Узбекистане институт начальной инженерной подготовки.

Ректор Горного университета Владимир Литвиненко и заместитель министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Узокбой Бегимкулов предварительно договорились о создании на территории республики научно-инновационного центра, где будут проходить обучение 20-30 тысяч человек.