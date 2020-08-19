В сентябре узбекистанцев будут вакцинировать от гриппа и пневмонии

В настоящее время на государственном уровне принимаются необходимые меры по вакцинации от гриппа и пневмонии. Разработаны меры по импорту вакцин и созданию пунктов вакцинации на местах.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Для того чтобы предотвратить эпидемиологическую вспышку в осенне-зимний период в Узбекистане создаются центры вакцинации от гриппа и пневмонии, заявил член оперативного штаба при Кабмине республики Рустам Икрамов.

"Такие вирусные заболевания, как грипп и пневмония, в сочетании с коронавирусом приводят к еще более тяжелому состоянию пациента", – заявил Икрамов.

В настоящее время на государственном уровне принимаются необходимые меры по вакцинации от гриппа и пневмонии. Разработаны меры по импорту вакцин и созданию пунктов вакцинации на местах. Эта работа начнется в сентябре.

Напомним, в Узбекистане изучают возможности использования вакцин против коронавируса COVID-19, созданных в России и Китае.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству изучить вопрос закупки вакцины против COVID-19 за рубежом, в том числе в РФ.

На основе результатов ведущихся переговоров о применении российской вакцины "правительству будет сообщено о степени применения вакцины в нашей стране", заявили в опрештабе при Кабмине.