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Вакцина от COVID-19 во время тестирования в исследовательском центре вакцин

РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — об этом объявил Путин

AP Photo / Sakchai Lalit
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200811/14747994/RF-pervoy-v-mire-zaregistrirovala-vaktsinu-ot-COVID-19--ob-etom-obyavil-Putin.html

Глава государства отметил, что вакцинация среди населения должна проводиться добровольно. Он также рассказал, что прививку от COVID-19 уже сделала одна из его дочерей.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин официально объявил о регистрации первой в стране и в мире вакцины от коронавируса. 

Речь идет о препарате, разработанном российскими учеными НИЦ имени Гамалеи.

Все клинические испытания завершены.

"Сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. <...> Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", — заявил глава государства. 

Путин отметил, что вакцинация в стране должна проводиться добровольно.

Он также сообщил, что прививку от COVID-19 уже сделала одна его дочерей.

Промышленное производство вакцины планируют запустить уже в сентябре, а массовую вакцинацию от коронавируса в России намерены начать уже в октябре.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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При этом для граждан страны прививки будут делать абсолютно бесплатно.

Однако есть одно важное уточнение: вакцинацию будут проводить среди взрослых, на детей она пока не рассчитана

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что вакцинацию от COVID-19 в стране планируют начать с особых групп — это, прежде всего, медики, учителя и пожилые люди.

Также сейчас активно ведутся переговоры о поставках российской вакцины от COVID-19 в различные страны, в том числе и ШОС, куда входит Узбекистан.

Теги:
Вакцина, Владимир Путин, Россия



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