РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — об этом объявил Путин

Глава государства отметил, что вакцинация среди населения должна проводиться добровольно. Он также рассказал, что прививку от COVID-19 уже сделала одна из его дочерей.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин официально объявил о регистрации первой в стране и в мире вакцины от коронавируса.

Речь идет о препарате, разработанном российскими учеными НИЦ имени Гамалеи.

Все клинические испытания завершены.

"Сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. <...> Знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", — заявил глава государства.

Путин отметил, что вакцинация в стране должна проводиться добровольно.

Он также сообщил, что прививку от COVID-19 уже сделала одна его дочерей.

Промышленное производство вакцины планируют запустить уже в сентябре, а массовую вакцинацию от коронавируса в России намерены начать уже в октябре.

При этом для граждан страны прививки будут делать абсолютно бесплатно.

Однако есть одно важное уточнение: вакцинацию будут проводить среди взрослых, на детей она пока не рассчитана.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что вакцинацию от COVID-19 в стране планируют начать с особых групп — это, прежде всего, медики, учителя и пожилые люди.

Также сейчас активно ведутся переговоры о поставках российской вакцины от COVID-19 в различные страны, в том числе и ШОС, куда входит Узбекистан.