Российский реаниматолог: Узбекистан удивил готовностью к пандемии COVID-19

— Расскажите о миссии российской делегации в республике. Какие регионы вы уже посетили или намерены посетить?
— Нас прибыла целая делегация врачей из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Татарстана — всего около 40 человек. Уже на следующий день мы разделились на группы и разъехались по регионам Узбекистана. Сейчас будем работать в Ургенче, Бухаре, Ташкенте, Самарканде, Термезе и Джизаке.
Основное время мы проводим именно в стационарах, где лежат больные. Помогаем, проводим консультации, обходы, обсуждаем наиболее сложные ситуации, с которыми сталкиваются врачи, и обмениваться опытом. Ежедневно наши специалисты осматривают до 500 пациентов – это наиболее тяжелые случаи. Лечение в целом проводится в соответствии с протоколом. Есть какие-то индивидуальные особенности, которые вызывают вопросы. В таких случаях подключаются врачи из российской службы.
— Как вы можете оценить работу коллег по борьбе с коронавирусом? Есть ли какие-то интересные методики и разработки?
— Нас действительно впечатлила та огромная работа, которая была проведена в Узбекистане для подготовки к пандемии коронавирусной инфекции. В Ташкентской области в Зангиатинском районе построена большая больница на две тысячи мест – это современное здание, соответствующее всем требованиям в эпидемиологической безопасности и оказании помощи. И все это реализовано в кротчайшие сроки, меньше чем за два месяца. Сейчас еще продолжается строительство, увеличиваются объемы. Это очень значимый проект, который существенно снизил и летальность, и опасность данной инфекции в Узбекистане.
— За счет чего, на ваш взгляд, удалось стабилизировать ситуацию в республике?
— При распространении инфекционного заболевания важную роль играет быстрое принятие решения о проведении противоэпидемических мероприятий: введение карантина, ношение масок и перчаток, ограничение по передвижению людей и сокращение контактов между ними, закрытие общественных мест и спортивных объектов. Это сразу существенно снизило напряженность.
Второй немаловажный аспект – своевременное оказание медицинской помощи, открытие сортировочных центров и больниц, которые оснащены современным оборудованием. Министерство здравоохранения так же, как и в России, выпустило целый ряд методических рекомендаций по лечению заболевания, привлекало всех ведущих и главных специалистов республики, оценивало мировой опыт. Все это дало свои плоды.
— Какие вопросы от узбекских коллег чаще всего поступали вам? Какие рекомендации вы уже успели дать после посещения отделений?
В данном случае речь не шла о том, что мы рассказывали то, чего не знали врачи, а просто делились опытом, обсуждали вопросы и проводили дискуссии по всем ключевым направлениям: какие показания, какое содержание патогигиенической терапии, когда и как надо использовать гормональные и антимикробные препараты, какие анализы мы считаем ключевыми на каждом из этих этапов. Надеемся, опыт инфекционных госпиталей России пригодится здесь и приведет к улучшению качества лечения.
— Во многих странах мира возрос спрос на аппараты ИВЛ. Узбекистан тоже увеличил импорт этих приборов и даже запускает производство собственного оборудования. Однако есть разные точки зрения на счет эффективности искусственной вентиляции легких у пациентов с COVID-19. Какова ваша позиция по данному поводу и проходят ли консультации по этому вопросу?
— Одно из самых важных направлений наших дискуссий и обсуждений — использование респираторной терапии. Подавляющее большинство пациентов, которые поступают в стационары, имеют нарушение дыхания, когда им уже не хватает воздуха, кислорода, и они вынуждены обращаться за медицинской помощью. Конечно, это поздновато для терапии, но тем не менее большинство пациентов стационаров нуждаются в различных способах респираторной поддержки. Самым простым способом является вентиляция кислорода через носовые кандиды. Поскольку 80% инфицированных поступают в больницы с легкой и средней формой заболевания, им такой терапии хватает. Это то лечение, которое проводится успешно, и в данной группе выздоравливают практически все пациенты.
Примерно для 20% больных такого лечения недостаточно. Им необходимы другие способы респираторной терапии. И в этом случае врачи в Узбекистане, как и во всем мире, стараются использовать наименее агрессивные неинвазивные методы поддержки дыхания, и одним из них является СИПАП-терапия, когда пациент делает свой вздох, а аппарат ему только помогает вдохнуть насыщенную кислородом согретую смесь. В тех стационарах, в которых мы были, получены очень хорошие результаты. Действительно, врачи, работающие в реанимации, хорошо этот метод знают, они им пользуются. Такая терапия позволяет еще 15 процентам пациентов обойтись без более агрессивных режимов, спасти и сохранить им жизнь.
Да, этот метод сам по себе и факт перевода больного на ИВЛ говорит о том, что болезнь приняла самое неблагоприятное течение. В такой ситуации уместнее говорить о спасенных жизнях, чем об общих показателях летальности. Никто просто так не переводит больных на ИВЛ. У нас в этом плане позиция общая с врачами Узбекистана. Они используют метод искусственной инвазивной вентиляции легких крайне редко, стараясь применять другие варианты лечения. Успешность такого подхода подтверждается статистикой. Все современные методы здесь внедрены и доступны в каждом из стационаров, где мы были, поэтому и общие результаты лечения очень хорошие в этой стране.
— Как вы относитесь к лечению коронавируса гидроксихлорохином?
— Этот препарат применяется не только в Узбекистане, но и в России. В последней, седьмой, редакции рекомендаций Минздрава РФ лекарство тоже содержится. Отношение к нему спорное, на мой взгляд, это связано с тем, что действие многих медикаментов в условиях индивидуального и массового приема имеет очень большие различия. Гидроксихлорохин - это препарат, который не защищает пациента от развития инфекции, но он и не влияет на летальность. Однако, по данным исследований, он уменьшает тяжесть проявления заболевания. При первых легких формах, для того чтобы не допустить развития заболевания, его врачи до настоящего времени рекомендуют использовать.
— Кстати, о самолечении. Эта проблема, видимо, актуальна для многих стран. В чем главная угроза и как понять, стоит ли идти к врачу или можно обойтись своими силами?
— Действительно, главная беда – это самостоятельный прием препаратов, которые пациент может найти в аптеке. Сейчас люди стали более образованными: они читают специальную литературу, используют статьи в Интернете, после чего берут методички и рекомендации Минздрава на вооружение и пытаются лечиться самостоятельно. Но эти материалы предназначены для стационаров, а весь процесс лечения подразумевает постоянное наблюдение со стороны врача. Там содержатся разные схемы лечения, из которых специалист выбирает оптимальную для данного конкретного пациента.
— Какие препараты или процедуры можно применять при легкой форме заболевания?
— При любых формах протекания болезни в первую очередь нужно вызвать врача. Это заболевание имеет столько нюансов и проявлений, что универсального лечения для всех не существует. Единственно, сейчас доказана эффективность "Фавипиравира", он может применяться, если его принимать, как и все противовирусные препараты, при первых признаках недомогания. Есть положительные результаты использования "Ремдесивира". В Узбекистане оба этих препарата имеются, и мы уже знаем положительный опыт приема препарата, но их надо принимать не на 10-20-й день, а при появлении первых признаков.