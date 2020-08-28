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Ректора МГИМО Анатолия Торкунова наградили орденом "Дустлик" — фото с церемонии

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200828/14859287/Rektora-MGIMO-Anatoliya-Torkunova-nagradili-ordenom-Dustlik--foto-s-tseremonii.html

Награда была присвоена в том числе за личный вклад Торкунова в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией.

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. В Москве в МГИМО МИД РФ состоялась церемония вручения ордена "Дружбы" Узбекистана его ректору Анатолию Торкунову, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

  • Ректор МГИМО Анатолий Торкунов награжден орденом "Дружбы" Узбекистана
    © Sputnik / Виталий Белоусов
  • Ректор МГИМО Анатолий Торкунов награжден орденом "Дружбы" Узбекистана
    © Sputnik / Виталий Белоусов
  • Ректор МГИМО Анатолий Торкунов награжден орденом "Дружбы" Узбекистана
    © Sputnik / Виталий Белоусов
  • Ректор МГИМО Анатолий Торкунов награжден орденом "Дружбы" Узбекистана
    © Sputnik / Виталий Белоусов
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© Sputnik / Виталий Белоусов
Ректор МГИМО Анатолий Торкунов награжден орденом "Дружбы" Узбекистана

Государственная награда республики была присвоена Торкунову за личный вклад в укрепление российско-узбекских отношений, плодотворное гуманитарное сотрудничество между двумя странами и поддержку реализации долгосрочных программ в образовательной сфере.

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Указ о присуждении ректору МГИМО ордена "Дустлик" ("Дружбы") ранее подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На церемонии присутствовали также заместитель председателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов и посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов.

Теги:
Узбекистан, Россия, Москва, Президент, государственная награда, орден дружбы, "Дустлик", МГИМО



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