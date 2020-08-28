Ректора МГИМО Анатолия Торкунова наградили орденом "Дустлик" — фото с церемонии

Награда была присвоена в том числе за личный вклад Торкунова в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между Узбекистаном и Россией.

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. В Москве в МГИМО МИД РФ состоялась церемония вручения ордена "Дружбы" Узбекистана его ректору Анатолию Торкунову, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов награжден орденом "Дружбы" Узбекистана © Sputnik / Виталий Белоусов

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов награжден орденом "Дружбы" Узбекистана © Sputnik / Виталий Белоусов

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов награжден орденом "Дружбы" Узбекистана © Sputnik / Виталий Белоусов

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов награжден орденом "Дружбы" Узбекистана © Sputnik / Виталий Белоусов 1 / 4 © Sputnik / Виталий Белоусов Ректор МГИМО Анатолий Торкунов награжден орденом "Дружбы" Узбекистана

Государственная награда республики была присвоена Торкунову за личный вклад в укрепление российско-узбекских отношений, плодотворное гуманитарное сотрудничество между двумя странами и поддержку реализации долгосрочных программ в образовательной сфере.

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Указ о присуждении ректору МГИМО ордена "Дустлик" ("Дружбы") ранее подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На церемонии присутствовали также заместитель председателя Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов и посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов.