Коронавирус в Узбекистане: главное на 6 сентября

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.
Динамика заболеваний и выздоровлений
По последним данным Минздрава на 18.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 43 587 (294) инфицированных COVID-19.
Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 015 граждан с положительным диагнозом. Общее число выздоровевших составляет 41 225 человек (+451). Это 94,5% от общего числа заболевших.
Число жертв коронавируса увеличилось до 345.
Uzbekistan Airways объявила о запуске двух рейсов в Нью-Йорк
Рейсы назначены на 17 и 27 сентября:
- Ташкент—Нью-Йорк — вылет в 06.45, прибытие в 10.55 (по местному времени);
- Нью-Йорк—Ташкент — вылет 12.55, прибытие 09.55+1 (по местному времени).
Стоимость билета в одну сторону начинается от 10 миллиона 244 тысяч сумов. Подробнее о том, как их можно приобрести, читайте здесь.
Скандал во время сдачи вступительных экзаменов
В соцсетях вызвало широкий общественный резонанс видео, на котором наблюдатель вступительного экзамена якобы подложил абитуриенту под парту мобильный телефон.
Инцидент произошел 4 сентября в 14.35 в ботаническом саду Ташкента.
В Государственном центре тестирования изучили записи с камер наблюдений и заявили, что наблюдатель положил под парту не телефон или подобное устройство, а обычную медицинскую маску.
Дезинфекционные туннели на самом деле не только неэффективны, но и опасны
К такому выводу пришли в Минздраве республики. Впрочем, об этом ранее говорили и зарубежные специалисты, в том числе ВОЗ.
В чем именно состоит опасность: в данных устройствах применяются хлорированные растворы, которые оказывают очень вредное воздействие на организм.
Регулярное использование любого химического вещества может со временем вызвать аллергическую реакцию и спровоцировать осложнения от легкого покраснения верхних дыхательных путей до ожогов.
Это впоследствии может привести к развитию аллергического ринита, конъюнктивита, бронхита и даже бронхиальной астмы.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 26,9 миллиона, скончались 880 тысяч человек, выздоровели почти 18 миллионов.