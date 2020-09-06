Коронавирус в Узбекистане: главное на 6 сентября

В Минздраве республики подвергли сомнению эффективность дезинфекционных туннелей. По мнению ведомства, это самый бесполезный способ борьбы с COVID-19.

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным Минздрава на 18.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 43 587 (294) инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 015 граждан с положительным диагнозом. Общее число выздоровевших составляет 41 225 человек (+451). Это 94,5% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 345.

Uzbekistan Airways объявила о запуске двух рейсов в Нью-Йорк

Рейсы назначены на 17 и 27 сентября:

Ташкент—Нью-Йорк — вылет в 06.45, прибытие в 10.55 (по местному времени);

Нью-Йорк—Ташкент — вылет 12.55, прибытие 09.55+1 (по местному времени).

Стоимость билета в одну сторону начинается от 10 миллиона 244 тысяч сумов. Подробнее о том, как их можно приобрести, читайте здесь.

Скандал во время сдачи вступительных экзаменов

В соцсетях вызвало широкий общественный резонанс видео, на котором наблюдатель вступительного экзамена якобы подложил абитуриенту под парту мобильный телефон.

Инцидент произошел 4 сентября в 14.35 в ботаническом саду Ташкента.

В Государственном центре тестирования изучили записи с камер наблюдений и заявили, что наблюдатель положил под парту не телефон или подобное устройство, а обычную медицинскую маску.

Дезинфекционные туннели на самом деле не только неэффективны, но и опасны

К такому выводу пришли в Минздраве республики. Впрочем, об этом ранее говорили и зарубежные специалисты, в том числе ВОЗ.

В чем именно состоит опасность: в данных устройствах применяются хлорированные растворы, которые оказывают очень вредное воздействие на организм.

Регулярное использование любого химического вещества может со временем вызвать аллергическую реакцию и спровоцировать осложнения от легкого покраснения верхних дыхательных путей до ожогов.

Это впоследствии может привести к развитию аллергического ринита, конъюнктивита, бронхита и даже бронхиальной астмы.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 26,9 миллиона, скончались 880 тысяч человек, выздоровели почти 18 миллионов.