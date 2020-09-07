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Первая в мире вакцина от коронавируса

Юсупалиев о российской вакцине: "недели через две возможно какое-то решение"

РФПИ и центра имени Гамалеи
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200907/14924191/Yusupaliev-o-rossiyskoy-vaktsine-nedeli-cherez-dve-vozmozhno-kakoe-to-reshenie.html

Узбекистан выбирает между участием в третьей стадии клинических испытаний вакцины против COVID-19 и ее приобретением уже после успешного завершения испытаний.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Первый замминистра здравоохранения, директор Агентства санэпидемблагополучия Баходир Юсупалиев прокомментировал возможность закупки Узбекистаном российской вакцины от COVID-19.

Он отметил, что власти республики понимают, что в борьбе с пандемией необходимы либо коллективный иммунитет, либо вакцинация, которая также приведет к иммунизации населения страны. 

"Ряд других стран, в том числе КНР, обратились к нам с предложением принять участие в третьей стадии клинических испытаний той или иной вакцины. Сейчас коллеги рассматривают вопрос, участвовать ли в третьей стадии или приобрести вакцину уже после успешного завершения всех испытаний", — рассказал Юсупалиев в интервью "Ъ".

Замглавы Минздрава заявил, что сейчас в ведомстве обсуждают возможность приобретения в том числе российского препарата.

© Sputnik / AFK Sistema
Узбекистан стал участником международной программы вакцинации от COVID-19

На вопрос, когда может быть принято решение, он ответил, что "процесс обсуждения на уровне специалистов и правительства продолжается".

"Наверное, недели через две возможно какое-то решение", — добавил Юсупалиев.

Он также добавил, что сейчас правительство прорабатывает вопрос выделения средств из госбюджета для приобретения вакцины.

Напомним: первая в мире вакцина от COVID-19 была разработана российскими учеными и официально зарегистрирована 11 августа.

Препарат получил название "Спутник V". При двукратной схеме введения он способен сформировать иммунитет до двух лет. 

Китай предложил Узбекистану провести испытание своей вакцины от COVID-19 >>

Однако на этом страна останавливаться не планирует. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в сентябре в России появится вторая вакцина от коронавируса.

Теги:
пандемия, коронавирус, Минздрав Узбекистана, Россия, Вакцина



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