Отабеков о том, как переболел COVID-19: "у меня были все клинические симптомы"

Напомним, что в конце июля у члена Республиканской специальной комиссии и штаба по борьбе с COVID-19 Нурмата Отабекова был обнаружен коронавирус.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Главный государственный санитарный инспектор республики Нурмат Отабеков рассказал о том, как перенес коронавирус и как себя чувствует сейчас.

Напомним: главный эпидемиолог страны заболел COVID-19 в конце июля. Тогда сообщалось, что болезнь у Отабекова протекает в легкой форме.

"О том, что у меня выявлен коронавирус, я узнал 28 июля. <...> В течение первых восьми дней у меня не было серьезных клинических симптомов. Однако на восьмом дне моего пребывания в больнице стали наблюдаться симптомы пневмонии, и в течение шести дней наблюдались, связанные с дыхательной недостаточностью. Рентгеновское и мультиспиральное компьютерное томографическое исследование показало воспаление 50% легких. К 14-15 дням болезни стали появляться симптомы потери запаха и вкуса", — заявил Отабеков в интервью Telegram-каналу "Шифобахшуз".

Эпидемиолог отметил, что сразу почувствовал, что у него резко ослаб вкус горечи, однако вкус соли и сладости он еще чувствовал.

Отабеков рассказал, что у него наблюдались все клинические признаки коронавирусной инфекции.

"Спустя 21 день лечения в больнице я перенес все клинические симптомы болезни, о которых рассказывал населению последние 4 месяца: у меня наблюдались усталость, потливость, температура, снижение обоняния и вкуса, проблемы с дыханием и дисфункция кишечника. Я пришел к выводу, что все рекомендации ВОЗ по диагностике, лечению и профилактике заболевания актуальны и обоснованны", — добавил главный санитарный инспектор республики.

По последним данным, с начала пандемии в Узбекистане зафиксировано 44 557 случаев заболевания коронавирусом, на лечении находятся 2 297 граждан, выздоровели — 41 898 граждан (это 94% от общего числа заболевших).

Ранее Отабеков поделился мнением, можно ли повторно заразиться COVID-19.

По его словам, после вирусных заболеваний, в частности, если речь идет о болезни дыхательных путей, у человека вырабатывается иммунитет, антитела.

Они, в свою очередь, предотвращает повторное инфицирование тем же вирусом. Однако вирус может мутировать. Кроме того, есть разные другие заболевания вроде гриппа или парагриппа.

Если повторное заболевание произойдет, то оно, благодаря приобретенному иммунитету, будет протекать в слабой форме.