Коронавирус в Узбекистане: главное на 14 сентября

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.

Динамика заболеваний

По состоянию на 17:00 часов 14 сентября, количество граждан, инфицированных коронавирусом, в стране достигло 47 836 (+216).

Из 216 новых случаев выявлены: 192 - в Ташкенте; 17 - в Андижанской области; 7 - в Ташкентской области.

Динамика выздоровлений

Сегодня в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 373 пациента, из них: 171 человек вылечен в Ташкенте, 104 - в Ташкентской, 75 - в Самаркандской, 8 - в Андижанской, 6 - в Сурхандарьинской, 6 - в Ферганской, 3 - в Наманганской областях.

Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии составило 44 375 (+373) человек - 93%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 3 065 пациентов.

Летальные исходы

В Узбекистане к этому часу от коронавируса скончались еще два пациента: мужчина, 70-летний Р.Г., житель Яккасарайского района города Ташкент и женщина, 56-летняя М.А., жительница Алмазарского района города Ташкент.

Можно ли побороть коронавирус, не принимая лекарства

В штабе по борьбе с COVID-19 рассказали, можно ли вылечиться от коронавируса, не проходя при этом медикаментозное лечение.

Согласно данным, у 80% людей, контактирующих с больными коронавирусом, переносят болезнь в легкой форме, либо бессимптомно. У этих пациентов хорошо развита иммунная система.

Более 800 узбекистанцев отправили поездом на родину из Самарской области

Отправлено на родину поездом Кинель – Ташкент 837 граждан Узбекистана, однако в лагере в настоящее время еще остаются люди. Количество не уточняется.

В мире зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом в мире за сутки - более 300 тысяч человек.

За последние сутки в мире 307 930 новых случаев COVID-19. Большинство из них приходятся на Индию (94,3 тысячи), США (45,5 тысяч) и Бразилию (43,7 тысячи). Также более десяти тысяч случаев за сутки выявлено в Испании (12,1 тысяч) и Аргентине (11,5 тысяч). Узбекистан - 544 случаев, всего - 47 042

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 29 миллионнов, скончалась 925 тысяч человек, выздоровели — 19,6 миллиона.