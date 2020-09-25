Фаттаху Шодиеву вручили Орден Дружбы в Кремле

Многие годы при непосредственном патронаже Шодиева проводятся масштабные культурные мероприятия – свыше 10 лет проходит в России фестиваль современного японского искусства J-FEST, в 2018 году состоялись гастроли традиционного театра Сетику Гранд Кабуки из Токио.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Накануне в Кремле Фаттаху Шодиеву, основателю Международного Фонда Шодиева, вручена высокая награда РФ — Орден Дружбы. Такая награда присуждается за многолетнюю плодотворную деятельность и большие заслуги в сфере культуры и искусства. Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным в декабре прошлого года.

"Поддержка культуры, искусства и науки — одно из основополагающих и ключевых направлений Фонда. Мы стремимся сделать их доступными для как можно большего количества людей. Для меня большая честь видеть, что наша работа отмечена такой высокой наградой. Это, несомненно, является подтверждением того, что мы движемся в правильном направлении", - отметил Фаттах Шодиев.

Многие годы при непосредственном патронаже Шодиева проводятся масштабные культурные мероприятия – свыше 10 лет проходит в России фестиваль современного японского искусства J-FEST, в 2018 году состоялись гастроли уникального традиционного театра Сетику Гранд Кабуки из Токио. Параллельно в Японии с 2015 года проходят Фестивали российской культуры с участием звезд российского балета и оперы, ведущих деятелей искусства. В 2019 году Международный фонд Шодиева оказал существенную поддержку в проведении Перекрестного Года России-Японии.

Для справки: Фаттах Шодиев — совладелец ERG (Евразийская группа) и IMR (International Mineral Resources), основатель Международного фонда Шодиева, член Попечительского совета МГИМО и один из основателей Эндаумента Университета, выпускник международно-правового факультета МГИМО 1976 года.

Напомним, в марте международный фонд казахстанского миллиардера, уроженца Джизакской области Узбекистана Фаттаха Шодиева направил гуманитарную помощь из продуктов питания и медицинских средств для 1,5 тысячи малоимущих семей в республике в связи с распространением коронавируса COVID-19.